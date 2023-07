Forza Italia: Tajani nuovo segretario “pro tempore”. Sala: «Saprà condurci verso un grande futuro»

“Congratulazioni ad Antonio Tajani che è stato eletto Segretario Nazionale del partito, sicuramente saprà condurci verso un grande futuro e proseguire l’ottimo lavoro del Presidente Silvio Berlusconi”. Così l’onorevole brianzolo Fabrizio Sala ha commentato il nuovo inizio di Forza Italia, riunita a Roma dopo la morte del suo fondatore.

Forza Italia: Tajani nuovo segretario “pro tempore”, voto all’unanimità

Il Consiglio nazionale ha eletto all’unanimità Antonio Tajani nuovo segretario ‘pro tempore’ di Forza Italia. Sarà il leader di FI fino alla convocazione del prossimo Congresso.

“Non è facile guidare un movimento politico che ha avuto come leader per quasi 30 anni Silvio Berlusconi. Io posso garantire soltanto il mio impegno, determinazione, volontà di trasformare tutti i suoi sogni in realtà. Per farlo avrò bisogno di tutti quanti voi, di tutta la nostra classe dirigente, eletti, simpatizzanti, militanti“, ha detto Tajani.

Seduti in sala 213 consiglieri ammessi al voto tra parlamentari, ministri, amministratori locali.

Forza Italia: la lettera dei figli di Berlusconi

In apertura il neo segretario ha letto una lettera inviata al Consiglio nazionale dai figli di Berlusconi: “Carissimi, grazie per l’appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d’ora in poi per continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e la sua azione. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro“.