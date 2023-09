Il bilancio del Gp di Monza: 304.134 presenze, 30mila in meno rispetto al 2022

Il popolo dei ferraristi ha dimostrato per l’ennesima volta il suo amore per Monza: è stata sufficiente la pole di Carlos Sainz a spingere 2.500 appassionati a non perdersi la gara. Tanti sono stati i biglietti staccati nelle 24 ore che hanno preceduto il via, di cui 1.000 venduti domenica direttamente in autodromo: lo ha spiegato il presidente di Sias Giuseppe Redaelli nella conferenza stampa che, ogni lunedì dopo la competizione, si svolge in Comune.

Il bilancio del Gp di Monza: “con il “last minute” riempito il 98% delle tribune”

Quest’anno sono state 304.134 le presenze rilevate durante la tre giorni, circa 30.000 in meno rispetto al 2022: il calo, ha precisato, è dovuto al taglio di 11.000 posti prato come chiesto dagli organizzatori della Formula Uno. “Con il last minute lanciato negli ultimi giorni – ha aggiunto – abbiamo occupato il 97-98% delle tribune“. È rimasta semivuota solo la 11 in quanto dopo il maltempo del 24 luglio è stata sospesa la vendita dei biglietti. “È stata – ha constatato – una tra le edizioni meglio riuscite degli ultimi anni come dimostrano i riscontri sui social: il 40% dei commenti è assolutamente positivo, il 35-40% neutro e il 20-25% negativo ma la gran parte delle persone critiche ammette di non essere venuta a Monza” in quanto delusa dall’organizzazione del 2022. Hanno riscosso grande successo, ha aggiunto Redaelli, anche le iniziative promosse nella Fanzone, la collaborazione con Pizzaut e i progetti con i ragazzi ricoverati al San Gerardo.

“Aci Milano – ha dichiarato il presidente Geronimo La Russa – lavorerà per rinnovare il contratto con la Formula Uno oltre il 2025 e per tornare a correre la seconda domenica di settembre“. Per il 2024, però, dovrebbe essere quasi impossibile modificare il calendario che prevede la tappa a Monza il 1° settembre.

Il bilancio del Gp di Monza: in 60mila sulle navette

L’edizione 2023 ha superato brillantemente la prova deflusso che lo scorso anno ha attirato gli strali di molti tifosi: “Domenica alle 20.30 – ha notato il questore Marco Odorisio – in stazione la situazione era tornata alla normalità mentre un anno fa alle 21 c’erano 5.000 persone in attesa del treno”. Le navette hanno trasportato 60.000 passeggeri di cui 45.000 sono saliti sulla nera.

La tre giorni è filata via liscia anche sul fronte sicurezza grazie alle misure di prevenzione e controllo messe in campo da tutte le forze dell’ordine coadiuvate da personale arrivato da altre regioni. La Polizia ha raccolto due denunce di cui una da parte di una persona che non ha trovato il cellulare dopo averlo appoggiato sul prato e ha consegnato il foglio di via per tre anni a un ladro che ha rubato alcuni zaini negli stand della fan zone e gadget della Ferrari del valore di 530 euro. I Carabinieri hanno registrato il furto di un’auto a due turisti francesi, la Guardia di Finanza ha sequestrato qualche bandiera della Ferrari contraffatta mentre i Vigili del fuoco hanno aiutato alcuni spettatori a recuperare gli oggetti caduti sotto le gradinate. Il personale sanitario ha effettuato complessivamente 179 interventi, di cui 114 domenica, perlopiù per piccoli malori e slogature.

Il bilancio del Gp di Monza: erogati da BrianzAcque 123mila litri d’acqua

Le postazioni allestite da Brianzacque hanno erogato 123.000 litri di acqua, il quadruplo rispetto a un anno fa.

Il successo della macchina organizzativa, ha notato il prefetto Patrizia Palmisani, è il frutto di un lavoro di squadra avviato a maggio. “È stata una tre giorni di sport, di festa, di cultura e di incontro – ha commentato il sindaco Paolo Pilotto – abbiamo dimostrato di essere in grado di far fronte a impegni di qualsiasi natura ci vengano proposti, consapevoli di quello che abbiamo alle spalle”.