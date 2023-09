Monza, live dall’autodromo: tutto pronto per il Gran Premio d’Italia di Formula 1

L’atmosfera è calda all’autodromo di Monza, sia sulle tribune, lievemente ripopolate (anche se con meno gente rispetto all’anno scorso) che in pista, con la temperatura in aumento. In autodromo c’è un’atmosfera ancor più rovente di quando sabato 2 settembre Carlos Sainz è riuscito nell’impresa di stampare la pole! In circuito sin dal mattino tanti volti noti dello sport: non solo automobilismo, rappresentato dalle vecchie glorie della Formula 1 (sir Jackie Steward, Emerson Fittipaldi, Jack Villeneuve, David Coultard e Nico Rosberg), ma anche atletica con Gianmarco Tamberi, pattinaggio con Arianna Fontana e calcio con atleti internazionali provenienti persino dal Manchester City. A Monza anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo la Driver’s parade a bordo di auto storiche (delle case produttrici dei motori montati sulle monoposto dei diversi team), i piloti sono corsi a prepararsi, mentre il pubblico attende l’inno nazionale che sarà cantato dal trio il Volo e il passaggio delle Frecce tricolore sul “sì” dell’inno di Mameli.

Formula 1: le macchine sulla griglia di partenza

Gli spettatori entusiasti (Vegetti)

49 minuti al via del Gran Premio, le macchine escono dalla pitlane per schierarsi in griglia, il poleman Carlos Sainz non fa una prova di partenza, la farà più tardi

46 minuti all’inizio del Gran Premio. Nel passaggio in pit Carlos Sainz fa la prima prova di partenza pattinando un po’

43 minuti dall’inizio dal Gran Premio. Carlos Sainz fa un’ulteriore prova di partenza, dietro di lui Max Verstappen. Entrambi effettuano una buona prova. Impeccabile partenza anche per Charles Leclerc che scatterà dalla seconda fila

Formula 1: anche Rovazzi tra il pubblico

Nel frattempo, incontriamo Fabio Rovazzi, youtuber e cantante italiano, da diversi anni presenza fissa al Gran Premio d’Italia. «Non mi definisco un appassionato -ci racconta-. Prima di iniziare a venire a Monza non conoscevo nulla. Sono molto amico di Stefano Domenicali e negli anni ho iniziato a capire sempre più cose. Ho conosciuto Ferrari, Alfa Romeo… In Formula 1 si respira una bellissima aria, è uno sport molto diverso dagli altri, uno sport molto di classe. Qui c’è molta sportività e rispetto. Oggi è un grande momento, perché abbiamo Ferrari finalmente in una buonissima posizione. Ho grandi speranze ma non voglio dire niente».

Formula 1: i Vip sulla griglia di partenza

Gianmarco Tamberi, a destra, in autodromo (Colombo)

I vip stanno andando in griglia

Formula 1: prosegue la marcia di avvicinamento al via

Il rientro dei piloti ai box (Colombo)

I piloti tornano ai box

24 minuti all’inizio del Gran Premio. Gabry Ponte inizia il suo show in griglia. Sulle tribune fa veramente molto caldo

Leclerc si concentra nel box (Colombo)

20 minuti all’inizio del Gran Premio. Charles Leclerc si concentra nel box

18 minuti all’inizio del Gran Premio. Al box della Ferrari è arrivato Lapo Elkann

16 minuti all’inizio del Gran Premio. Sainz si incammina in pitlane, per raggiungere la sua macchina in griglia. Dietro di lui, Piastri, Perez, Zhou, Leclerc e Verstappen

14 minuti all’inizio del Gran Premio. Il Volo canta l’inno nazionale alla presenza della premier Giorgia Meloni

12 minuti all’inizio del Gran Premio. Le Frecce Tricolori sorvolano l’autodromo al momento del “sì” dell’inno di Mameli

9 minuto all’inizio del Gran Premio. I motori sono accesi

8 minuti all’inizio del Gran Premio. Secondo Pirelli, la strategia migliore è un solo pitstop: partire con la gomma gialla e tenerla per venti o venticinque giri, passando poi alla bianca

6 minuti all’inizio del Gran Premio. La Ferrari sembra intenzionata a partire con le gomme gialle, ma finché gli uomini del Cavallino non lasciano la griglia, si può cambiare strategia