Sticchi Damiani (Aci): “Meloni ha avuto l’occasione di capire quanto il Gp di Monza sia importante per il Paese”

Gran premio d’Italia alle spalle, tempo di bilanci a Monza dove nell’intero week-end motoristico gli organizzatori hanno parlato di 305mila presenze. “Siamo molto grati che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ci abbia onorato della sua presenza al Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia – ha sottolineato i preseidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani -: la sua visita è stata tanto più importante perché ha rappresentato l’occasione per il Capo del Governo di vivere in prima persona l’atmosfera della gara di Monza e comprendere a fondo quanto sia importante per il Paese”.

Monza, il presidente dell’autodromo: “Una grande festa”

“E’ stata una grande festa per Monza e per i suoi tifosi – ha commentato il Presidente di SIAS Autodromo Nazionale Monza, Giuseppe Redaelli – Voglio ringraziare tutto lo staff, i collaboratori e le istituzioni che hanno lavorato alacremente perché questa edizione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia potesse essere il giusto palcoscenico per il Mondiale. Da domani (lunedì ndr) saremo già concentrati per la prossima edizione”.