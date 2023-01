Furto con strappo delle collanine d’oro: scontata la pena a Monza, sarà espulso dall’Italia

Il questore di Monza e Brianza Marco Odorisio ha disposto il collocamento al Centro permanenza rimpatri di Bari di un 21enne egiziano già noto per rapina, furto con strappo, reati inerenti agli stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. Ha inoltre ordinato l’allontanamento dal territorio nazionale di altri cinque cittadini stranieri. Il 21enne nordafricano, in Italia clandestinamente dal 2016, spiegano dalla Questura, è stato scarcerato il 19 gennaio dalla casa circondariale di Monza dopo aver scontato una condanna per furto con strappo avvenuto a Milano nei confronti di un gruppo di giovani, derubati di alcuni monili d’oro che indossavano al collo. Il Questore di Monza e Brianza ne ha disposto il trattenimento presso il CPR dove è stato accompagnato e collocato da personale della Questura venerdì 20 gennaio e dove sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per un ulteriore e definitivo allontanamento dal territorio nazionale.

Il questore di Monza ha disposto l’allontanamento di tre irregolari

Giovedì 19 gennaio, dopo che è stato scarcerato dalla Casa Circondariale brianzola, il questore ha disposto l’allontanamento anche a un altro cittadino di origine nordafricana, di 26 anni, in Italia da qualche anno e già destinatario di altri provvedimenti espulsivi, con condanne per reati inerenti gli stupefacenti emesse dai Tribunali di Como e Varese, munito di un provvedimento espulsivo emesso dal Prefetto. Ancora, dopo un intervento della Polizia Ferroviaria di Monza a bordo di un treno, sempre nella giornata di giovedì, sono stati denunciati per reati inerenti all’immigrazione clandestina due cittadini stranieri di origine nigeriana di 24 e 36 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale, e con a carico condanne per reati inerenti agli stupefacenti. Anche in questo caso il Questore di Monza e Brianza ha adottato l’ordine di lasciare il territorio Nazionale.

La Volante della Polizia pizzica due irregolari nel capoluogo: altri ordini di allontamento

Nella notte di venerdì, la volante di Monza, infine, ha accompagnato e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione un altro cittadino marocchino, di 40 anni già conosciuto alle forze dell’ordine, ed irregolare sul territorio, destinatario di altri provvedimenti espulsivi e più volte condannato per reati inerenti agli stupefacenti e contro il patrimonio. Destinatario dell’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale anche un altro cittadino marocchino, sbarcato irregolarmente da pochi mesi, di 19 anni e senza fissa dimora, accompagnato dalla volante di Monza a seguito del controllo del territorio e denunciato per reati inerenti all’immigrazione clandestina.