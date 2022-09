Fugge all’alt dei carabinieri, inseguimento in Valassina a Giussano: “Ho assunto cocaina”

Inseguimento sulla superstrada Valassina nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 settembre da parte di una pattuglia dei carabinieri di Giussano. Tutto ha preso avvio quando i militari hanno intimato l’alt con la paletta al conducente di una Bmw Serie 1 sospetta, con a bordo tre soggetti di origine nordafricana. L’uomo alla guida ha accelerato bruscamente dandosi a “una spericolata e pericolosa fuga“, anche “zigzagando tra le numerosissime auto che in quel momento percorrevano la superstrada” dicono dall’Arma.

Giussano, fugge all’alt dei carabinieri: “Ho assunto cocaina”

La pattuglia a bordo di una Fiat Punto d’ordinanza si è lanciata all’inseguimento per circa circa una decina di chilometri, fino a Nibionno, quando la Bmw ha lasciato la Statale e ha imboccato la rampa d’uscita. I tre a bordo raggiunta un’area boschiva sono scesi dal messo e hanno tentato di fuggire tra la vegetazione. Il conducente è stato bloccato mentre gli altri due soggetti sono riusciti a far perdere le loro tracce. Fermato, l’uomo, un 38enne marocchino residente a Bulciago, avrebbe dichiarato di avere assunto poco prima della cocaina, di qui il motivo della rocambolesca fuga. Il veicolo, perquisito, è risultato “pulito”. Il 38enne, incensurato, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.