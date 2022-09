Auto sfugge all’alt, inseguimento a Biassono: un fermo, due carabinieri feriti

Un inseguimento a Biassono finito con un’auto dei carabinieri speronata. È successo nella tarda mattinata nella zona di via Volta, intorno alle 11.30. L’inseguimento è stato generato da una vettura che non si è fermata all’alt dei militari ed è fuggita speronando a un certo punto l’auto di servizio.

Auto sfugge all’alt: la fine in un vicolo cieco

La fuga è però finita in un vicolo cieco, in pratica contro un cantiere aperto per la riasfaltatura della strada: i fuggitivi hanno frenato e sono ripartiti in retromarcia colpendo l’auto dei carabinieri, le persone a bordo sono scappate a piedi.

Auto sfugge all’alt: era appena stata segnalata per truffa dello specchietto

L’Audi era stata segnalata per aver appena tentato la “truffa dello specchietto” nei confronti di un’anziana.

Auto sfugge all’alt: due carabinieri feriti

Nonostante il violento impatto, i militari sono a bloccare uno dei due occupanti del veicolo, mentre l’altro si dava alla fuga. Numerosi i mezzi coinvolti nelle ricerche, compreso l’elicottero che si è alzato in volo per coadiuvare le ricerche. Sul posto in supporto anche la polizia locale di Biassono, Sovico e Macherio.

Militari sono stati soccorsi da due ambulanze, da Vimercate e Cesano Maderno, e trasportati in ospedale in codice giallo e verde al San Gerardo di Monza.