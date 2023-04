Festa della Liberazione: il programma ufficiale del 25 aprile a Monza

Alle celebrazioni del 25 Aprile il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, sarà accompagnato per la prima volta dal gonfalone. In via Grigna hanno centrato l’obiettivo di far debuttare lo stendardo alla festa della Liberazione fissato poco più di un mese fa quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello del Consiglio Giorgia Meloni hanno approvato i bozzetti con cui l’esperto Marco Foppoli ha trasformato in emblema araldico lo stemma bianco su sfondo verde, che richiama il triskele celtico, utilizzato dal 2012.

Festa della Liberazione: la nuova veste della Provincia

Il simbolo è ricamato anche sulla nuova fascia indossata nelle occasioni ufficiali dal presidente che, con una certa sorpresa degli amministratori brianzoli, è blu cina e non azzurra come quella pensionata pochi giorni fa: pare che il celeste venga impropriamente adoperato solo a Milano e che dal capoluogo lombardo sia arrivato a Monza all’epoca della divisione dei due enti. Da sabato il triskele svetta sulle bandiere esposte in tutti i municipi brianzoli e consegnate in Villa Reale.

Festa della Liberazione: celebrazioni istituzionali per il 25 aprile a Monza

Martedì 25 aprile le celebrazioni istituzionali saranno aperte alle 9 dalla messa officiata nella cappella del cimitero di via Foscolo e dalla deposizione delle corone al campo dei caduti della Resistenza, alla stele dell’Associazione ex internati e al campo dei caduti di tutte le guerre. I partecipanti si sposteranno, poi, in piazza Citterio da dove alle 10.30 partirà il corteo che, lungo via Carlo Alberto, arriverà in piazza Trento e Trieste dove alle 11, dopo l’alzabandiera, interverranno i rappresentanti delle istituzioni. All’evento parteciperanno gli studenti dei licei artistici Preziosissimo Sangue e Nanni Valentini.

Previsti gli interventi del sindaco Paolo Pilotto, del presidente della Provincia MB Santambrogio, di Emanuela Manco in rappresentanza di Anpi e di alcuni studenti.

Festa della Liberazione: giovedì 27 aprile incontro su Scout e Aquile Randagie

Giovedì 27 aprile, alle 20.15 al teatro Villoresi, lo spettacolo “Credere Disobbedire Resistere” consentirà al pubblico di riflettere sul contributo fornito alla Resistenza dagli Scout e dalle Aquile Randagie, attive anche in Brianza. Seguirà un dialogo con l’autore del testo Alex Cendron e l’inviato di guerra Domenico Quirico moderato dal pedagogista Mino Spreafico. L’ingresso alla serata è libero.