Villasanta, base scout di via Toti intitolata a don Eugenio Ceppi

È stata intitolata alla memoria di don Eugenio Ceppi, storico sacerdote di Villasanta fin dalla fine degli anni Quaranta, la base scout di via Toti. La cerimonia si è svolta lo scorso 4 dicembre, nel giorno in cui don Eugenio, scomparso lo scorso anno, avrebbe compiuto cento anni. Una intitolazione che è il riconoscimento doveroso di una comunità a una delle figure più amate e conosciute. Una proposta lanciata dalla lista civica Cittadini per Villasanta, e che è stata votata all’unanimità da tutto il consiglio comunale.

Una foto storica di don Eugenio Ceppi

Don Eugenio fondò il gruppo Agesci Villasanta 1 nel 1950

Fu proprio don Eugenio a fondare il gruppo scout Agesci Villasanta 1 nel 1950. Originario di Mariano Comense, il sacerdote arrivò in città subito dopo l’ordinazione sacerdotale, nel 1947, e qui è rimasto a svolgere il suo ministero per tutta la vita, fino a quando si è ritirato nella rsa San Clemente, dove si è spento nel 2021 all’età di 98 anni.

Villasanta, proposta di intitolazione inviata in Prefettura

«L’ordine del giorno dedicato alla proposta di intitolazione è stato inoltrato alla Prefettura di Monza e Brianza rimpinguando la documentazione già sul tavolo del Prefetto che dovrà esaminarla, al fine di autorizzarne l’ufficializzazione in deroga al requisito del decesso da almeno dieci anni», spiegano da piazza Martiri della Libertà. Un passaggio burocratico necessario ma che non ha impedito di ufficializzare l’intitolazione con una cerimonia alla quale hanno partecipato, oltre agli scout di ieri e di oggi, anche l’amministrazione comunale e la comunità pastorale.

Villasanta: don Eugenio, in 74 anni ha accompagnato tre generazioni

«Don Eugenio Ceppi ha dedicato 74 anni della sua vita ad accompagnare tre generazioni di villasantesi, come religioso, educatore, consolatore nel bisogno, visitatore nella malattia – è stato detto durante la cerimonia -. Una vita di cure pastorali dedicate alla popolazione, educando i giovani fin dalla scuola, negli oratori maschile e femminile, vivendo attivamente la vita associativa del paese nella Cosiv, nell’Avis con 121 donazioni e come assistente, nel Cai, di cui era socio dal 1946 e ancora nell’Unitalsi, di cui era assistente e socio dal 1951 e ancora nel gruppo terza età, nel Terz’ordine francescano, nel Gruppo missionario». Una vita d’esempio la sua, e di scelte forti e coraggiose, come quando in gioventù aderì al gruppo partigiano delle Aquile randagie.

Villasanta, anche una mostra in onore di don Eugenio Ceppi

In occasione della cerimonia di intitolazione della base scout è stato possibile anche visitare la mostra allestita in onore di don Eugenio Ceppi, con foto del suo lungo ministero sacerdotale, attestati e cimeli. I visitatori hanno anche potuto acquistare alcuni cimeli appartenuti al sacerdote. Il ricavato è stato interamente devoluto all’oratorio Don Giovanni Bosco, che don Eugenio ha guidato fin dal 1950.