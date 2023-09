Fanzone dell’autodromo di Monza presa d’assalto per incontrare i piloti, Norris (McLaren) osannato

Il pubblico non è ancora quello delle grandi occasioni, specie sulle tribune. Però, molti degli appassionati che venerdì 1 settembre sono già presenti in Autodromo hanno preferito fermarsi nell’area della fan zone.

In Fanzone sabato mattina attesi i ferraristi Leclerc e Sainz

Dal mattino, in orari prestabiliti, i piloti della Formula 1 si presentano sul palco per salutarli, ricambiati con affetto e risate alla loro battute. Come, per esempio, è successo con i due piloti Mclaren, con l’osannato Lando Norris, e i due dell’AlphaTauri. Il clou, manco a dirlo, sarà sabato 2 settembre in mattinata quando sul palco saliranno Charles Leclerc e Carlos Sainz.