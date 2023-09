Al via il venerdì del Gran Premio a Monza, il programma: libere F1 nel pomeriggio

Al via il venerdì del Gran Premio d’Italia sul tracciato dell’Autodromo di Monza. A scandire l’inizio della parte sportiva del weekend le prove libere della Formula 3, in pista dalle 09:40 alle 10:25 concluse sotto il regime di bandiera rossa. A chiudere con il miglior tempo (1:38.677) il tedesco di Trident Oliver Goethe, dietro di lui con un distacco di +0.113 secondi il contendente al Mondiale Paul Aron. Già dalla prima mattinata di venerdì si intuisce sarà un weekend Prema contro Trident, nel quale le due scuderie italiane faranno molto parlare di sé.

Prove libere F3: doppia bandiera rossa

In un venerdì mattina di prove, interrotto da due bandiere rosse provocate, prima dalla monoposto numero 26 di Jenzer Motorsport guidata da Nikita Bedrin, poi dalla numero 11 di MP Motorsport guidata da Mari Boya andati in barriera, l’Italia eccelle: con i primi due miglior tempi fatti registrare da piloti in gara per team italiani ed il terzo dall’italiano di High tech Gabriele Minì. Quarto tempo per lo svizzero di ART Gp Grégoire Saucy, mentre quinti e sesti gli altri due piloti di Trident: Leonardo Fornaroli e Gabriel Bortoleto.

Quella di questa mattina, per la Formula 3 sarà l’unica sessione di prove prima di catapultarsi nelle qualifiche del pomeriggio, in programma per le 15:05 e durante le quali si potrebbero già definire le sorti del Campionato. Arrivato all’ultimo weekend della stagione, il Campionato del mondo di Formula 3 vede in testa il debuttante brasiliano di Trident Gabriel Bortoleto, che conquistando i punti in palio per la pole position ed i giri veloci, potrebbe assicurarsi il Mondiale senza neppure aspettare le gare di sabato e domenica.

Carlos Sainz (foto Fabio Vegetti)

In autodromo a Monza le prove libere F2, è sfida tra Pourchaire e Vesti

A seguire le prove libere della Formula 3, una breve dimostrazione ad alta velocità con Formula 1 storiche precederà l’unica sessione di prove libere per la Formula 2 prima delle qualifiche in programma per le 16.

Per la Formula 2 la tappa italiana è la seconda dal rientro della pausa estiva e la dodicesima, nonché penultima in programma per il Campionato 2023. A Monza la stagione giunge ancora aperta con il pilota francese di ART Gp Théo Pourchaire ed il danese di Prema Frederik Vesti distanti solo una dozzina di punti.

La presentazione della Alfa Romeo 33 all’autodromo (foto Fabio Vegetti)

In autodromo a Monza le prove libere F1, sessioni alle 13.30 e alle 17

La prima sessione di prove libere della Formula 1 prenderà invece il via alle 13:30, mentre la seconda alle 17. In pista a bordo dell’AlphaTauri, in sostituzione di un Daniel Ricciardo in via di guarigione post operatoria, ci sarà ancora Liam Lawson e, mentre Lewis Hamilton e George Russel rinnovano i propri contratti con Mercedes fino al 2025, Sainz dichiara di volere la vittoria davanti alla Marea Rossa.

Ultimo evento a conclusione del primo giorno in pista per team e piloti saranno le prove libere del Porsche Mobil 1 Supercup, unico evento a ruote coperte ad accompagnare la Formula 1 in questo suo weekend di gara monzese.