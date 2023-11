Esperienza antimafia per il nuovo questore in arrivo a Monza e in Brianza

Prenderà servizio verosimilmente il prossimo 27 novembre il nuovo questore di Monza e Brianza che andrà a sostituire Marco Odorisio, destinato a dirigere la Questura di Padova. Il successore di Odorisio, designato dal Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della polizia di Stato, sarà Salvatore Barilaro, 56 anni, originario di Vibo Valentia. Funzionario di polizia dal 1990, nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto due encomi solenni e due attestati di lode.

Salvatore Barilaro, il prossimo questore di Monza e Brianza (foto Polizia di Stato)

Esperienza antimafia per Salvatore Barilaro destinato a dirigere la Questura di Monza

Ha iniziato come responsabile dell’Ufficio antimafia nella Divisione di Polizia anticrimine della Questura di Catanzaro. Primo dirigente dal 2010, è stato tra l’altro Vicario del Questore a Cosenza e poi a Potenza. Sempre a proposito dell’esperienza contro le organizzazioni criminali, nel 2013 è stato responsabile della II Divisione del 1° Reparto della Direzione Investigativa Antimafia dove si è occupato delle attività di indagini preventive sui fenomeni criminali ‘ndrangheta, camorra, mafie pugliesi e lucane, mafie straniere ed allogene. Attualmente sta svolgendo le funzioni di vicario del Questore di Lecce. Il 12 ottobre è stato destinato alla Brianza.

A Salvatore Barilaro sono andati “i migliori auguri” da parte del questore di Lecce, Vincenzo Massimo Modeo, “per il rilevante compito che andrà a svolgere e un ringraziamento per quanto da lui fatto in questi anni per la Questura di Lecce”.