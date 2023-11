Monza, il saluto del questore Odorisio: «Ho apprezzato la capacità di fare rete»

«Lascio Monza con dispiacere: la città e la Brianza saranno sempre nel mio cuore». Venerdì il questore Marco Odorisio ha anticipato di qualche giorno il suo congedo, in occasione della presentazione in municipio delle iniziative organizzate dalle istituzioni e da diverse associazioni in vista della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne in programma il 25 novembre.

Monza, il saluto del questore Odorisio: tornerà da turista, «mi avete fatto sentire a casa»

Il trasferimento a Padova a partire dal 20 novembre, ha aggiunto, è arrivato «abbastanza inatteso» accompagnato da «un’alluvione di sentimenti» provocata dal ricordo del calore con cui è stato accolto in città.

«Ho apprezzato l’efficienza del territorio e la dinamicità del terzo settore – ha affermato – mi complimento con tutti i sindaci per la capacità di fare rete» e di giocare in squadra. «Non sono mai stato un solista – ha aggiunto – la comunità è il primo argine alla violenza».

Odorisio tornerà a Monza da turista perché, ha detto, «mi avete fatto sentire a casa e, a dispetto della mia cadenza, mi sento brianzolo».

Monza, il saluto del questore Odorisio: le parole del sindaco

«Abbiamo collaborato molto bene – ha spiegato il sindaco Paolo Pilotto – con lui mi sono sempre sentito rassicurato. Sono convinto che farà benissimo anche a Padova come, del resto, lo farà il nuovo questore».