Elezioni suppletive al Senato, il live dello spoglio: Galliani succede a Berlusconi, affluenza sotto il 20%

Urne chiuse a Monza e Brianza, la parola passa allo spoglio delle elezioni suppletive al Senato per eleggere il senatore nel seggio che fu di Silvio Berlusconi.

Elezioni suppletive: lo spoglio in diretta

Ore 17.05 «Una vittoria emblematica: è, prima di tutto, la vittoria di un grande uomo, di Forza Italia e del suo segretario Antonio Tajani, oltre che del centrodestra unito. Una nota dolente: l’astensionismo. Occorre pensare ad una alternativa». L’ha detto l’onorevole Fabrizio Sala al comitato elettorale di Forza Italia commentando i risultati delle elezioni suppletive.

Ore 17 Qualche numero dai Comuni: Galliani vince a Villasanta per quattro voti (1336 contro 1332), vince di misura anche a Ceriano Laghetto (339 contro 331) e l’ha spuntata in volata anche ad Arcore, dove alla sedicesima sezione su sedici è passato avanti con 1346 voti contro 1315.

Ore 16.55 Al comitato di Adriano Galliani, Forza Italia allenta la scaramanzia: “Non siamo fiduciosi, pensiamo che abbia vinto“, dice Fabrizio Sala con a fianco Giuliano Ghezzi del coordinamento cittadino.

Fabrizio Sala in via Carlo Alberto a Monza (video Pier Mastantuono)

Ore 16.45 Mentre Cappato aspetta la fine dello spoglio nell’ufficio del comitato elettorale di Vedano al Lambro, con breve uscita prima di rientrare, i suoi volontari stemperano la tensione delle ultime ore con una foto di gruppo insieme al loro candidato. Ma in versione di cartone.

Intanto trapela un primo commento secondo cui non ci sarebbe stata una vittoria, ma una onorevole sconfitta in attesa di analizzare le percentuali.

Vedano al Lambro il comitato elettorale di Marco Cappato

Ore 16.30 Con 155 sezioni scrutinate su 739: Galliani ha 13.245 voti, Cappato 11.620.

A Monza, in via Carlo Alberto, gli animi sono sereni e l’onorevole Fabrizio Sala pensa già al lavoro da svolgere a Roma in tandem tra Camera e Senato per la provincia di Monza e Brianza.

Intanto è ufficiale l’affluenza provinciale, che non raggiunge il venti per cento: 19,23% di votanti per queste suppletive nei cinquantacinque comuni della Brianza.

Fabrizio Sala in via Carlo Alberto a Monza in attesa dei dati ufficiali per Adriano Galliani (video Pier Mastantuono)

Ore 16.26 Venti sezioni su 110 scrutinate a Monza: 1.998 voti per Adriano Galliani (47,84%) e 1.881 per Marco Cappato (45,04%). Tra gli altri candidati, 72 voti per Cateno De Luca.

Ore 16 L’affluenza ad Arcore, dove ha votato anche Marta Fascina, è stata del 21,08%. Intanto dal comitato di Cappato, nonostante lo spoglio in corso nelle fasi iniziali nei comuni dia margine minimo, un commento analizza: “La forbice si allarga, avevamo 800 punti soli distacco ora mille. Dobbiamo crederci“.

A Cavenago spoglio concluso con 384 voti per Cappato e 301 per Galliani.

Ore 15.47 Un primo dato ufficioso arriva dal comitato di Marco Cappato: con un’affluenza provinciale intorno al 22% e una manciata di sezioni scrutinate sui 739 totali, Adriano Galliani sarebbe in vantaggio con 4000 voti contro i 3280 di Cappato.

Ore 15.29 A Monza città affluenza finale del 27,20%, pari a 26.905 elettori al voto. Si attende il dato provinciale.

Ore 15.15 Il vicepresidente dell’Ac Monza Adriano Galliani è a casa, lo staff al comitato di via Carlo Alberto nel cuore di Monza; lo sfidante Marco Cappato attende i risultati nella sede del comitato a Vedano al Lambro, dove è cresciuto e dove domenica ha accompagnato il papà per il voto. Chiuso in ufficio, non parlerà fino alla fine dello spoglio.

Ore 15.10 Dal Comune di Monza il primo dato sull’affluenza: nel capoluogo di poco oltre il 27%.

Alle 23 di sabato la media provinciale era stata del 14,7 per cento e Monza era stata una delle poche città a superare il venti per cento.

La diretta di Cateno De Luca

Il candidato Cateno De Luca è tornato in Sicilia e commenta lo spoglio con una diretta su Facebook.

Elezioni suppletive: chi erano i candidati

Otto i candidati: Adriano Galliani per il centrodestra, Marco Cappato sostenuto da una larga coalizione che include Pd, M5S e Radicali, il sindaco di Taormina Cateno De Luca (‘Sud con Nord’), Lillo Massimiliano Musso (Forza del popolo), Giovanna Capelli (Unione popolare), Andrea Brenna (Democrazia e sussidiarietà), Domenico Di Modugno (Partito Comunista italiano) e Daniele Giovanardi (Democrazia sovrana popolare).