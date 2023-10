Forza Italia contro Report su Rai 3: «Non informazione ma una aggressione»

Forza Italia contro Report. Il partito non ha gradito la puntata andata in onda domenica 22 ottobre né nei contenuti né per la tempistica.

Forza Italia contro Report: «La Rai spieghi in commissione di vigilanza»

«Quella di Report non è stata informazione, ma una aggressione – ha dichiarato Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale del partito nella provincia di Monza e Brianza – Un comportamento poco etico dal momento che, tra l’altro, si sta votando in molte parti e tra queste anche la “mia” Monza e Brianza, dove eleggeremo un senatore alle elezioni suppletive. Il servizio che è stato trasmesso contiene ricostruzioni false e diffamatorie, non è di alcuna attualità e pertanto ha come unico scopo quello di colpire un partito, il nostro. È giusto che la Rai spieghi in commissione Vigilanza come si è potuti arrivare a tanto».

Forza Italia contro Report su Rai 3: la trasmissione si è occupata di Silvio Berlusconi

La redazione si è occupata dell’eredità di Silvio Berlusconi e di come il testamento ha suddiviso il patrimonio dell’ex presidente del consiglio. Ma anche della compagna di Berlusconi: “Un parlamentare di Forza Italia racconta in esclusiva che Marta Fascina partecipava a tutti gli incontri politici di Berlusconi e provava a condizionarlo. La compagna del Cavaliere avrebbe avuto un ruolo anche nella caduta del governo Draghi”, aveva annunciato Report prima della messa in onda.