Elezioni amministrative: Amare Seregno torna in campo con Forza Italia per Mariani

Con un comunicato emesso nella tarda serata di giovedì 23 marzo la lista civica “ Amare Seregno”, ha fatto sapere di tornare in campo per le prossime elezioni amministrative del 14-15 maggio, a sostegno della candidatura del sindaco Giacinto Mariani aderendo al gruppo di Forza Italia.

Elezioni amministrative, Amare Seregno: “Città rosa tutti i giorni”

Ecco il testo, firmato dal presidente Marco Cajani e dal segretario Claudio Busnelli: “Riteniamo che Seregno non debba essere “rosa” solo perché partirà una tappa del giro d’Italia, come “oscar” all’operato dall’amministrazione comunale in carica, ma che dovrebbe essere “Rosa” tutti i giorni dell’anno poiché l’amministrazione ha il compito e il dovere di primeggiare nel risolvere i problemi della città. Ciò non è avvenuto in questi anni dell’amministrazione Rossi. Abbiamo una città solo di facciata e non di sostanza. Pertanto, per un progetto volto al futuro, Amare Seregno, aderisce al gruppo di Forza Italia nel sostenere la candidatura del sindaco Giacinto Mariani”.