Alberto Rossi scioglie la riserva e si ricandida a sindaco di Seregno

Alberto Rossi ha risposto affermativamente alla richiesta delle forze politiche che compongono la coalizione di centrosinistra che lo sostiene e si ricandiderà a sindaco di Seregno. Il primo cittadino lo ha annunciato con un post sulla sua pagina di Facebook. «Sono pronto a candidarmi di nuovo come sindaco -ha scritto-, per altri cinque anni di lavoro al servizio della città».

Seregno: il grazie alla famiglia per l’appoggio

Rossi è quindi entrato nel merito della sua decisione: «Gli anni trascorsi hanno rappresentato per me un’esperienza personale, oltre che professionale, incredibile. Ho cercato di darmi completamente, senza riserve, pienamente consapevole dell’enorme responsabilità che mi è stata affidata dalla mia comunità nel provare a prendermene cura al meglio. Per questo devo citare la mia famiglia, e fare loro un ringraziamento enorme: a mia moglie Cristina in primis, con Anita, Giorgio e Tommaso. Nel momento in cui ero chiamato a prendere una decisione sul mio futuro, è stato da subito evidente per me che la scelta o era di famiglia, o non era. Non è stato scontato, ve lo assicuro, pensando a tanti sacrifici ed equilibri di questi anni: spesso scherzo dicendo che non so quanti sindaci in Italia abbiano fatto due figli nel mandato… ma insomma, eccomi qui, a sciogliere le riserve, dopo un ragionamento fatto insieme molto profondo e meditato. Ed insieme alla mia famiglia, ho dunque deciso di raccogliere nuovamente la sfida, anche viste le tante sollecitazioni ricevute nelle ultime settimane, e non solo».

Seregno: uno sguardo al futuro a medio termine

Nel post c’è stato infine lo spazio per uno sguardo al futuro: «Certo mi spinge a rimettermi in gioco il desiderio di occuparmi di quanto non ancora riuscito, migliorato, o ancora da completare. Ma c’è ben oltre, rispetto alla volontà di non lasciare le cose a metà: è il sogno di vedere realizzata una Seregno capace di crescere e di essere sempre più a misura di persona, per i bambini, per i giovani e per i meno giovani, vivibile per tutti, in cui le persone possano stare bene e vivere bene».