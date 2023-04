Elezioni a Brugherio: ecco il centrodestra di Roberto Assi

Roberto Assi non vuole correre il rischio di comportarsi come l’Ulisse dantesco che, per non aver saputo riconoscere i propri limiti, ha trascinato i suoi compagni nell’abisso: il candidato sindaco del centrodestra di Brugherio lo ha spiegato venerdì in aula consiliare presentando il programma e gli aspiranti consiglieri comunali di Bpe, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

La presentazione di Roberto Assi a Brugherio, candidato del centrodestra

«Occorrono competenza ed esperienza per amministrare una città – ha affermato – chi lo fa non deve essere autoreferenziale perché, ogni volta che sbaglia, come Ulisse trascina nel baratro una città. Deve chiedere aiuto come Dante nella selva oscura che si è aggrappato» all’ombra di Virgilio. La stoccata, evidente, era rivolta all’amministrazione guidata da Marco Troiano che, ha accusato, non ha ascoltato le osservazioni e i consigli dei commercianti prima di chiudere piazza Roma senza un adeguato piano dei parcheggi, che negli ultimi due anni non ha portato in consiglio comunale il piano scuola per evitare il confronto e non ha raccolto le «segnalazioni e le richieste di aiuto dei dipendenti comunali».

Brugherio, Assi, il centrodestra: dai t-red alle scuole

Se il centrodestra vincerà, ha assicurato, tratterà «con serietà» i brugheresi: proprio per questo nel programma non compaiono promesse roboanti in quanto la situazione del bilancio, ha aggiunto, non appare florida. In caso di vittoria la coalizione rivedrà, innanzitutto, la regolamentazione dei t-red perché «non è con le multe che si può fare cassa», istituirà un referente unico per le imprese e uno per le persone con fragilità e darà battaglia contro la cancellazione della costruzione della scuola superiore decisa dalla Provincia.

«Riapriremo il procedimento – ha anticipato l’aspirante sindaco – lotteremo come abbiamo fatto» una quindicina di anni fa. Il ventaglio delle proposte del centrodestra comprende la valorizzazione dell’area di via Turati con la realizzazione di un parco pubblico e di una porzione attrezzabile con strutture in grado di ospitare manifestazioni e fiere, la riattivazione delle consulte di quartiere a partire dall’autunno, il sostegno alle neomamme e alle lavoratrici con contributi sulla falsariga dei fondi regionali Nasko e Cresco.

Brugherio, Assi, il centrodestra: la viabilità (e i quartieri)

«Rivedremo – ha garantito Assi – la viabilità in centro: almeno dell’immediato riapriremo piazza Roma perché è necessario trovare i parcheggi» che consentano ai commercianti di tirare una boccata d’ossigeno. Il centrodestra immagina Brugherio come una «vetrina» che possa sfruttare le «potenzialità incredibili» delle associazioni sportive e culturali e che avvii scambi commerciali con le città gemelle in Italia e all’estero. L’aspirante sindaco ha promesso attenzione per tutti i rioni: «Nessun quartiere – ha precisato – dovrà sentirsi periferia abbandonata. La situazione di piazza Virgo Fidelis è vergognosa». E al democratico Damiano Chirico, che punta ad azzerare il consumo di suolo, ha rinfacciato di aver votato un bilancio che prevede l’utilizzo di un milione di euro di oneri di urbanizzazione per coprire la spesa corrente.

La presentazione di Roberto Assi a Brugherio, candidato del centrodestra

Assi, che ha chiamato uno a uno gli oltre novanta aspiranti consiglieri comunali, è stato affiancato dai responsabili delle formazioni che lo supportano: «Il centrodestra – ha commentato Mariele Benzi di Bpe – è unito per la prima volta dal 1994. Speriamo di vincere al primo turno». «Stiamo facendo molto bene al Governo e in Regione – ha dichiarato Enzo Imperato di Fdi – vogliamo farlo anche a Brugherio». Per il forzista Michele Bulzomì il candidato sindaco «si è caricato sulle spalle un grosso peso» mentre il leghista Massimo Peraboni ha puntato l’accento sulla sua competenza.