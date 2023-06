Due incidenti sulla Monza-Carate: scooter sotto il guard rail

Due incidenti stradali, uno nel territorio di Albiate e l’altro in quello di Sovico, entrambi sulla provinciale Monza-Carate. Il primo episodio si è registrato nella serata di giovedì 15 giugno all’altezza di viale Monza, in Sovico, e ha coinvolto uno scooter e un’auto. Per cause al vaglio della Polizia Locale di Sovico, l’uomo alla guida dello scooter, che proveniva da Sovico in direzione di Albiate, è entrato in collisione con una Ford Kuga. A causa del violento impatto, lo scooter è finito incastrato sotto il guard rail. Ferito, l’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Incidente Monza-Carate Albiate

Due incidenti sulla Monza-Carate: donna imbocca la rotonda a velocità non adeguata

Ed è stato necessario ricorrere alle cure ospedaliere anche per una donna, classe 1969, che la mattina seguente, venerdì 16, alle 8, provenendo da via Battisti ad Albiate, ha imboccato la rotatoria tra via Cesare Battisti e viale Lombardia ad un velocità non moderata, come riferito dalla Polizia Locale di Albiate, urtando un segnale stradale posto sull’aiuola spartitraffico ed il cordolo della stessa aiuola e perdendo il controllo del mezzo che andava ad impattare violentemente e quasi frontalmente contro un’auto che proveniva da Carate e transitava sul viale Lombardia in direzione di Sovico. A causa del violento scontro, di rimbalzo, quest’ultimo mezzo finiva con la parte posteriore addosso ad una vettura che lo seguiva a breve distanza, incolonnata alla rotatoria. Sul posto sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e scongiurare possibili incendi.