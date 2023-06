Monza: consegnato il diploma alla ragazza morta in incidente stradale a Seregno

Un diploma speciale per non dimenticare un’allieva speciale. L’accademia di estetica e acconciatura Pbs ha voluto ricordare Beatrice Zaccaro, la diciassettenne di Cantù morta a Seregno in un incidente in motorino, allieva della scuola, consegnando ai genitori, Grazia Tagliabue e Massimiliano Zaccaro, come se Beatrice avesse completato la prova d’esame, l’attestato di qualifica del terzo anno.

Monza: consegnato il diploma a Beatrice Zaccaro, “voleva volare a New York”

«La tesina di Beatrice sugli anni 2000 è interessante – racconta Anna Del Prete, direttrice Psb – e prenderò alcuni spunti per il mio blog personale. Aveva un grande sogno: volare a New York. Sapeva che avevamo portato delle ragazze in passato era affascinata dai racconti di quelle esperienze. Era entusiasta, vivace, capace».

Studiava alla Pbs, “pergamena al merito e attestato di qualifica”

Un percorso di studi semplice, sapeva bene quale fosse il suo destino, la sua vitalità e la sua forza emergono dalle parole degli amici. «La sua scomparsa ci ha lasciato un grande vuoto – conclude la direttrice – ringrazio l’assessore regionale all’istruzione lavoro e formazione professionale Simona Tironi che, ha voluto dare una pergamena al merito e alla memoria oltre ad aver rilasciato un attestato di qualifica. Li ringrazio per aver dimostrato vicinanza alla famiglia e alla scuola».