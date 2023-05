A Cantù l’ultimo saluto a Beatrice Zaccaro la 17enne morta dopo l’incidente in scooter a Seregno

Ultimo saluto con decine e decine di ragazzi, giovanissimi come lei, come Beatrice Zaccaro, la 17enne morta a causa di un incidente stradale avvenuto a Seregno, nella notte di sabato 27 maggio. Tutti riuniti al Santuario della Madonna dei Miracoli a Cantù dove si è celebrato il funerale della ragazza. “Beatrice non è morta, ma vive accanto a Dio” ha detto tra l’altro nella toccante omelia l’officiante, don Giovanni Afker.

Il funerale di Beatrice Zaccaro (foto Fabrizio Radaelli)

Gli amici l’hanno ricordata con striscioni e palloncini colorati. La 17enne frequentava l’accademia Pbs di Monza e dalla scuola è giunto il ricordo della direttrice dell’istituto, Anna Del Prete, che ha ritratto Beatrice come una ragazza: “bella, vivace, amava la vita e la celebrava tutti i giorni”.