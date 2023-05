Seregno, la giovane coinvolta in un incidente in via Alberto da Giussano è deceduta

Le ferite riportate nell’incidente stradale verificatosi in via Alberto da Giussano, poco prima delle 2 di sabato 27 maggio, sono state purtroppo fatali alla diciassettenne residente a Cantù, caduta pesantemente al suolo mentre viaggiava come passeggera su uno scooter condotto da un coetaneo con casa a Desio. La giovane, ricoverata in condizioni disperate all’ospedale Niguarda di Milano, dopo i soccorsi sul posto che le erano stati prestati dall’automedica e da un’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza, è infatti deceduta.

Incidente: i rilievi sono stati curati dai carabinieri

A rilevare il sinistro sono stati i carabinieri della compagnia di Seregno. Il conducente del mezzo a due ruote è rimasto illeso ed è risultato negativo all’alcoltest, anche se, da quel che è filtrato, sarebbe privo della patente di guida.