Brugherio, un 28enne soccorso in codice rosso per strada: indagano i carabinieri

Intervento del personale paramedico con una ambulanza della Croce Rossa e una automedica nella notte di sabato, attorno alle 2, a Brugherio, per soccorrere un 28enne. Il giovane è stato soccorso in codice rosso e portato all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso: potrebbe essersi trattato di un malore ma non è esclusa l’aggressione, ancora da determinare le cause che hanno determinato l’episodio, accaduto nei pressi di viale Europa.

Interventi del personale medico per intossicazioni etiliche, incidenti stradali a Bovisio e Basiano

Durante la serata precedente e poi durante la notte il 118 ha inviato altri mezzi per soccorrere persone in preda a intossicazioni etiliche e malori – tutti in codice verde. Da segnalare poi intorno a mezzanotte un sinistro tra due auto a Basiano a bordo delle quali si trovavano anche due bambini piccoli, con tre ambulanze sul posto per feriti in codice verde portati agli ospedali di Vimercate e Melzo.

Soccorso invece in codice giallo, a Bovisio, in via Cavour, un 37enne, attorno alle 3.30 di sabato notte, per un incidente stradale tra due auto. Dinamica al vaglio dell’Arma, il ferito è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza.