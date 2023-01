Decimo congresso Cgil Monza Brianza, Mondellini riconfermata segretaria

Angela Mondellini è stata riconfermata alla guida, come segretaria generale, della Cgil Monza e Brianza durante il decimo congresso, due giornate con oltre 40 interventi di delegate e delegati, ospiti istituzionali, rappresentanti di alcune associazioni del territorio e testimonianze dal mondo del lavoro. Si è svolto al Cinema Teatro San Giuseppe di Brugherio con l’esibizione dei Profeskin, una band di professori e allievi che ha messo in musica un testo elaborato dagli studenti sui principi della Costituzione, e di Fabio Midolo, segretario generale della Flc Cgil Monza e Brianza, accompagnato al canto dal violoncello di Luca Colombo.

La relazione della segretaria generale Mondellini

Mondellini nella sua relazione ha ripercorso gli ultimi quattro anni di lavoro della Cgil in Brianza quelli della pandemia e della guerra in Ucraina. “Sono orgogliosa di quello che siamo riusciti a fare nonostante le difficoltà: abbiamo mostrato di essere una grande squadra, con il costante obiettivo di stare sempre accanto alle lavoratrici e ai lavoratori di questo territorio”, ha affermato. “Voglio ringraziare tutti voi, le delegate e i delegati, le lavoratrici e i lavoratori, tutti i volontari che ci permettono di avere una sede aperta quasi in ogni comune della provincia, per ciò che avete fatto fino ad oggi e per quanto farete ancora in futuro, siete la forza di questa organizzazione”, ha concluso la segretaria generale della Cgil in Brianza.

Congresso Cgil a Brugherio, le autorità intervenute

In molti, dalle istituzioni e dalle altre organizzazioni, hanno voluto portare il loro contributo alla discussione congressuale. Dal palco di Brugherio sono intervenuti Luca Santambrogio, presidente della Provincia, Marco Troiano, sindaco di Brugherio, Paolo Pilotto, sindaco di Monza, Giovanni Caimi, Presidente di Assolombarda Monza Brianza, Mirco Scaccabarozzi della Cisl territoriale e Giancarlo Pagani della Uil Brianza. Valentina Cappelletti è invece intervenuta in rappresentanza della Cgil Lombardia.

Morto sul lavoro a Sulbiate, il ricordo della mamma

La prima giornata si è conclusa con una tavola rotonda in cui i referenti delle associazioni territoriali Libera, Emergency, Anpi, Federconsumatori, Auser, Fridays For Future, Boa, Sunia, Alisei e Diritti Insieme hanno dialogato con Matteo Casiraghi della segreteria della Cgil brianzola sulle prospettive della partecipazione volontaria e dei progetti sociali e culturali sul nostro territorio. Nella seconda giornata, dopo il ricordo dell’ex segretario generale della Cgil Guglielmo Epifani scomparso nel 2021, è intervenuto il segretario della Cgil nazionale Emilio Miceli. Tra le testimonianze anche quella di Ester Intini, madre di Gabriele Di Guida, un giovane lavoratore che nel 2019 ha perso la vita tra i rulli di una macchina di un’azienda di Sulbiate.

La mostra fotografica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Di sicurezza sul lavoro ha parlato anche Giulio Fossati della segreteria confederale della Cgil in Brianza, invitando a visitare la mostra fotografica “Ho visto e non ho più dimenticato” curata da Davide Torbidi, un progetto di denuncia e sensibilizzazione per “pretendere la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro”. La due giorni di lavoro si è conclusa con la riconferma di Angela Mondellini come generale e l’elezione della nuova segreteria confederale. Da registrare l’ingresso di Matteo Moretti, segretario generale della Filcams territoriale, che prende il posto di Franco Stasi. La nuova segretria della Cgil Monza e Brianza: Angela Mondellini, segretaria generale; Matteo Casiraghi, segretario; Elena Farina, segretaria; Giulio Fossati, segretario; Matteo Moretti, segretario; Walter Palvarini, segretario; Sara Tripodi, segretaria.