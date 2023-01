Undicesimo congresso Spi Cgil Monza Brianza all’autodromo: “Tesseramento in forte aumento”

Anna Bonanomi è stata riconfermata segretaria generale dello Spi Cgil di Monza e Brianza durante l’undicesimo congresso, che si è svolto martedì 10 gennaio all’Autodromo di Monza. “Il nostro obiettivo rimane l’interesse generale, rappresentando al meglio le pensionate e i pensionati” ha detto la riconfermata segretaria durante la giornata dal titolo “L’interesse generale”, “un momento di incontro e di confronto delle pensionate e dei pensionati iscritti a quella che è ancora l’organizzazione più grande del territorio“. Centinaia di iscritti che hanno partecipato al congresso dove sono state affrontate questioni di attualità legate al caro vita e alla graduale perdita di potere d’acquisto delle pensioni, ma anche le grandi sfide globali, come l’emergenza climatica e la guerra in Ucraina.

Congresso Spi Cgil Monza Brianza, Bonanomi riconfermata segretaria generale

Dopo il saluto del sindaco di Monza Paolo Pilotto, ci ha pensato proprio Anna Bonanomi, segretaria generale dello Spi in Brianza, a porre le questioni politiche più importanti con una lunga relazione che ha ripercorso gli ultimi anni di attività del sindacato dei pensionati: “Siamo stati in grado di adattarci al grande cambiamento che il Covid ci ha imposto, riuscendo, con nuove strategie e grazie all’utilizzo di strumenti inediti, a stare accanto ai nostri iscritti e alle loro famiglie – ha affermato con orgoglio Bonanomi ringraziando i 250 volontari e gli oltre 40 collaboratori che permettono allo Spi di essere l’organizzazione sindacale più radicata in provincia con oltre 50 sedi –, la pandemia ha dimostrato che nessuna istituzione o individuo da solo può affrontare le sfide economiche, ambientali e sociali in un mondo sempre più interdipendente”.

Congresso Spi Cgil Monza e Brianza: radicati sul territori in 50 sedi

“Non abbiamo fatto in tempo a lasciarci alle spalle la pandemia che siamo stati costretti a fare i conti con gli effetti economici e sociali della folle guerra di Putin – ha sottolineato Bonanomi – effetti che si ripercuotono sui bilanci familiari, con il caro energia e l’aumento dei prezzi”. “Continueremo la nostra attività sul territorio a sostegno di tutti i pensionati e delle loro famiglie – ha aggiunto la segretaria generale dello Spi in Brianza – siamo già pronti per affrontare i prossimi anni: siamo consapevoli di essere parte integrante del sistema democratico del nostro territorio e di offrire un servizio fondamentale ai nostri iscritti, e non solo, tramite gli sportelli e in collaborazione con il patronato Inca Cgil e il servizio fiscale Caaf Cgil”. “La prova oggettiva del prezioso lavoro svolto in questi anni è data dal tesseramento, in forte aumento nonostante le difficoltà incontrate negli ultimi anni”, ha concluso Bonanomi.

Congresso Spi Cgil Monza e Brianza, Mondellini: “Prezioso lavoro sul territorio”

Anche Angela Mondellini, segretaria generale della Cgil Monza e Brianza è intervenuta nel corso della giornata per ringraziare lo Spi “per il prezioso lavoro svolto sul territorio”. “Vi mettete continuamente a disposizione di chi ha bisogno – ha evidenziato Mondellini – e questa è una cosa straordinaria che vi viene riconosciuta anche ai tavoli istituzionali dove garantire una rappresentanza adeguata alle tante iscritte e ai tanti iscritti del nostro territorio”.

Congresso Spi Cgil Monza e Brianza: la lunga esperienza nel sindacato di Bonanomi

Il Congresso si è concluso con la rielezione di Anna Bonanomi come segretaria generale dell’organizzazione. Una lunga esperienza nel patronato Inca, prima in Brianza e poi al regionale, Bonanomi in passato ha ricoperto l’incarico di responsabile di Inca Lombardia per poi passare allo Spi Lombardia, per otto anni nella funzione di segretaria organizzativa e per altri sette anni come segretaria generale regionale.