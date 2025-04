Gabriella Gjoka conquista il titolo di “Top international speaker” all’ultimo Campionato di Debate organizzato dalla Bluebonnet World Schools di Houston in Texas. Una bella soddisfazione per la giovane studentessa del Liceo scientifico Frisi di Monza che ha rappresentato al Campionato insieme ai compagni di squadra Letizia Bellello, terza miglior speaker del torneo, Camila Linares Stepniak e Grigorij Terenghi accompagnati dalla professoressa Laura Barni.

Debate, Brianza sempre leader: al Campionato in Texas presenti anche Hensemberger, Mosé Bianchi e Enriques

Oltre al Liceo Frisi, al Campionato texano erano presenti anche altri team delle scuole brianzole: uno dell’Hensemberger, uno “misto”, composto da alunni sia del Frisi che del Mosé Bianchi e uno dell’Enriques di Lissone. Una sfida a colpi di argomentazioni, ma in inglese.

Ventisette le scuole partecipanti, la maggior parte dagli Stati Uniti, ma anche da altri Stati. Gabriella Gojka è stata giudicata la miglior speaker del gruppo internazionale. La studentessa che compirà diciannove anni a maggio non è nuova a questo tipo di riconoscimenti.

Debate, Brianza sempre leader: chi è Gabriella Gjoka, 18 anni e l’idea della psicologia

«Lo scorso anno ero arrivata terza nella classifica generale – ha raccontato – ma è difficilissimo competere quanto a padronanza linguistica con chi parla l’inglese come prima lingua». Le sfide prevedono sempre tre speaker: il primo che introduce il tema e porta la prima argomentazione; il secondo speaker che confuta l’argomentazione del team avversario e porta la seconda argomentazione, infine il terzo che deve tirare le fila, dopo aver ascoltato attentamente entrambe le parti, per arrivare alla conclusione che sia diretta conseguenza di quanto dibattuto in precedenza.

Una passione, quella per il “debate” che in America è una vera materia di studio, per Gabriella Gjoka la scoperta è avvenuta in primo liceo. «Mi iscrissi all’attività pomeridiana tenuta dalal docente Gianna Salati– ha raccontato – il primo anno fummo costretti a svolgere la pratica a distanza, perché eravamo ancora in pandemia, ma mi sono appassionata e ho proseguito negli anni successivi. Ho rappresentato la scuola già lo scorso anno». Questo è stato l’ultimo, visto che a giugno Gabriella Gjoka affronterà l’esame di maturità. E dopo? «Sto pensando di iscrivermi a psicologia, mi piacerebbe molto».

In quel caso si dovrà mettere in ascolto. Fondamentale, comunque, nel debate, quanto il saper parlare. Soprattutto per il terzo speaker, ruolo che di solito ricopre la giovane studentessa novese che ha scoperto una passione e ha saputo coltivarla al meglio, scoprendo anche la strada da percorrere in futuro.