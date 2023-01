“Danni in piazza per i botti”, il sindaco di Lentate presenta una denuncia ai carabinieri

Hanno sparato i botti per festeggiare l’ultimo dell’anno lasciando in piazza Roma di Lentate sul Seveso una devastazione dei resti della loro festa. Ma ad aggravare la situazione, oltre al degrado, alla sporcizia e all’inciviltà dimostrata hanno anche distrutto una parte di un muretto e di un gradino della piazza. “Nei giorni precedenti ho allertato le forze dell’ordine per intensificare i passaggi anche prima dei festeggiamenti per il nuovo anno – ha spiegato il sindaco Laura Ferrari – In particolare ho chiesto alla nostra polizia locale di effettuare più passaggi al giorno proprio per far sentire la nostra presenza”. Nonostante tutto quello che è successo nella notte tra il 31 dicembre e 1 gennaio è sicuramente oltre ogni tipo di normale festeggiamento.

Il sindaco di Lentate, Laura Ferrari

Piazza Roma di Lentate danneggiata dai botti di Capodanno

Nella notte di San Silvestro, infatti, ignoti hanno fatto scoppiare botti e petardi nell’area di via Roma. Già negli scorsi mesi proprio la situazione dell’area del centro storico è stata affrontata anche con le forze dell’ordine: oltre che con i carabinieri della stazione locale il sindaco ha voluto portare la situazione all’attenzione con un incontro con il Prefetto di Monza. Tra le iniziative messe in atto in queste settimane, suggerite dalle forze dell’ordine, anche la riappropriazione e valorizzazione degli spazi degradati: per la festa del paese proprio via Roma è stata al centro di alcune iniziative che volevano riconsegnare l’area ai cittadini e toglierla ai vandali. Uno stratagemma che non ha funzionato visto quello che è successo nel fine settimana dell’ultimo dell’anno dove sicuramente i festeggiamenti incontrollati sono andati oltre e hanno causato danni a uno scalino e a un muretto. Un episodio che non è passato inosservato ed è stato segnalato anche dai Demes da fa, il gruppo di volontari che si occupa di tenere pulito il paese, raccogliendo i rifiuti abbandonati dagli incivili.

Piazza Roma di Lentate danneggiata, il sindaco Ferrari denuncia

E il sindaco non si è limitato a condannare duramente il gesto, ma è intenzionato a rintracciare e punire i responsabili: “Mi sembra giusto non accettare passivamente quello che è accaduto”. Lunedì pomeriggio, 2 gennaio, ha infatti sporto denuncia ai Carabinieri. Ho voluto denunciare i fatti avvenuti la notte di Capodanno in via Roma, che hanno causato il danneggiamento di beni pubblici – la nota del sindaco – Le telecamere comunali, collocate sul luogo, consentiranno alle forze dell’ordine, che ringrazio sin d’ora, di procedere con indagini dettagliate su quello che è successo”.