Lentate, bestemmie e svastiche nel bagno: 400 studenti costretti a fare l’intervallo in classe

E’ arrivata la punizione in attesa che vengano a “costituirsi” i responsabili. Sono stati 5 giorni di intervallo in classe per gli oltre 400 studenti della scuola media “Da Vinci” di Lentate sul Seveso che nei giorni scorsi si sono resi responsabili di alcuni atti di vandalismo che che hanno colpito i bagni della scuola. Sui muri imbiancati durante la scorsa estate infatti sono comparse scritte con bestemmie, parolacce e svastiche.

Lentate, bagno imbiancato in estate e imbrattato da anonimi

Un atto che la preside dell’istituto Tolomea Rubino non ha certo minimizzato punendo l’intera comunità scolastica, sperando anche di costringere i responsabili ad uscire allo scoperto e a prendersi le proprie responsabilità dopo l’atto di vandalismo. Per gli studenti, fino a venerdì, l’obbligo di trascorrere in classe l’intervallo senza la possibilità di uscire e consumare la merenda in corridoio o in giardino. Per gli studenti in questi giorni sono anche stati predisposti interventi educativi per fare comprendere che il patrimonio scolastico sia di tutti e debba sempre essere rispettato.