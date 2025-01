Da Regione 4 milioni per la Brianza: finanziano il progetto HangAr-Core (con Gilera) e il Centro dell’Innovazione a Seregno

Quattro milioni di euro alla Brianza per due progetti di “rilancio economico sociale e territoriale” (Arest): Regione Lombardia li ha equamente stanziati per l’Hangar di Arcore e il Centro dell’Innovazione di Seregno.

Da Regione 4 milioni per la Brianza: il progetto HangAr-Core per l’ex aviorimessa Bestetti

Ad Arcore i 2 milioni di euro finanziano il progetto ‘HangAr-Core: in volo verso il futuro” per la riqualificazione dell’ex aviorimessa Bestetti per la creazione nell’hangar, dismesso e di interesse storico, di spazi destinati alla formazione con un polo formativo di alta specializzazione professionale, spazi museali – compreso il tanto atteso museo per gli appassionati di motociclismo dedicato alla Gilera – luogo di incontro per la comunità e spazi destinati alla ristorazione.

Gli interventi comprendono il consolidamento strutturale dell’edificio, il restauro delle facciate e la realizzazione di tutti gli impianti. L’accordo vale complessivamente 9.905.887 euro: alla quota ‘Arest’ di 2 milioni di euro si aggiungono 4.855.887 euro di ulteriori fondi pubblici, mentre l’investimento privato attivato ammonta a 3.050.000 euro e consiste nelle attività formative.

Da Regione 4 milioni per la Brianza: il Centro dell’Innovazione nell’ex clinica Santa Maria

A Seregno 2 milioni di euro per il ‘Centro dell’innovazione’ che prevede la realizzazione di nuovo edificio multifunzionale nell’area dismessa dell’ex clinica Santa Maria dove saranno attivati corsi ITS Rizzoli, spazi per piccole e medie imprese innovative, start-up, incubatori e fab-lab.

L’accordo vale complessivamente 26.188.750 euro: alla quota ‘Arest’ di 2 milioni di euro si aggiungono 6,9 milioni di euro di fondi pubblici, mentre l’investimento privato attivato ammonta a 17.288.750 euro comprensivo di 10.373.250 euro di attività formativa in capo all’ITS Rizzoli.

Da Regione 4 milioni per la Brianza: cosa sono gli Accordi Arest

Gli Accordi di Rilancio Economico Sociale e Territoriale sono uno strumento di programmazione negoziata ideato e voluto dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, “per supportare specifiche iniziative presentate dai Comuni con l’obiettivo di rendere il territorio ancora più attrattivo per gli investimenti, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati“.

«Con gli Arest – sottolinea l’assessore Guidesi – diamo attuazione a una politica che punta a consolidare e potenziare il sistema economico lombardo attraverso un sano connubio tra pubblico e privato. Lavoriamo per accompagnare lo sviluppo delle comunità locali con l’obiettivo di favorire l’attrattività del territorio, la competitività delle imprese e il sostegno all’occupazione, che auspichiamo di poter rimettere a disposizione dei territori. La Regione è concretamente al servizio dei territori – prosegue Guidesi – perché è dai territori che nascono progetti e strategie. L’Arest è uno strumento per agevolare il lavoro di squadra. L’impresa resta al centro delle politiche regionali come bene sociale da sostenere al fine di sostenere il lavoro».