Seregno, passo in avanti per il centro dell’innovazione: quattro Its si occuperanno della formazione

Gli Its Rizzoli ed Innovaprofessioni di Milano, Lombardia Meccatronica di Sesto San Giovanni e Green di Vimercate hanno sottoscritto simbolicamente mercoledì 25 settembre a Seregno, nel museo Vignoli di via De Nova, che l’Its Rizzoli utilizza come sede dei suoi corsi in città, l’atto costitutivo della rete temporanea di scopo che avrà il compito della gestione dello spazio riservato agli istituti tecnici superiori all’interno del nuovo centro dell’innovazione, che l’amministrazione comunale intende realizzare sull’area dell’ex clinica Santa Maria, oggi libera dopo la demolizione dell’edificio precedente, tra le vie Settembrini, Circonvallazione e Boccaccio, entro il 2027. La firma è stata accompagnata da una presentazione del progetto, che ha visto la partecipazione del presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, dei referenti dei quattro Its e del sindaco Alberto Rossi, che ha fatto gli onori di casa, di fronte ai rappresentanti delle associazioni di categoria, nonché di realtà e scuole del territorio.

Centro dell’innovazione: la richiesta di personale formato da parte delle aziende

La firma di Raffaele Crippa (Its Lombardia Meccatronica)

«È un momento importante per l’amministrazione, la città ed il territorio -ha spiegato il primo cittadino-. Una delle richieste più importanti che le aziende avanzano è quella di personale qualificato, alla quale gli Its cercano di rispondere puntando sulla formazione. Dall’esperienza dell’Its Rizzoli, che qui sta per iniziare il suo quarto anno di attività, è stata creata una rete con altri tre Its, che si occuperà di una parte del centro. L’idea è di partire con dieci classi, per salire nel tempo a sedici. Poi ci sarà un’altra parte dedicata al mondo delle imprese. La progettazione dell’intervento, nella sua fase esecutiva, è affidata ad Arexpo, che ora si confronterà anche con le fondazioni».

Centro dell’innovazione: il dialogo tra Comune di Seregno e Provincia di Monza e della Brianza

Un momento della mattinata, con l’intervento di Roberto Sella (Its Rizzoli)

Superando la diversità dei colori politici, l’entusiasmo di Rossi è stato condiviso dal presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio: «In un periodo in cui i dati economici ci fanno sentire meno piccoli degli amici tedeschi, si evidenzia comunque un gap da colmare. I nostri Its formano annualmente 30mila giovani, contro i 300mila degli Its in Germania: i posti di lavoro ci sono, ma troppo spesso non si trova personale formato. Sul centro dell’innovazione, la Provincia dialoga da un triennio con il Comune di Seregno ed ora il progetto sembra avere le gambe per poter camminare da solo».

Centro dell’innovazione: la rete come carta da giocare per il futuro

Il sindaco Alberto Rossi sottoscrive l’accordo

Dal canto suo, Fabio Colombo di Assolombarda (intervenuto insieme a Roberto Sella dell’Its Rizzoli, Simonpaolo Buongiardino dell’Its Innovaprofessioni, Raffaele Crippa dell’Its Lombardia Meccatronica e Marina Perego dell’Its Green) ha evidenziato che «gli Its per noi sono il futuro. Le imprese saranno parte del percorso formativo ed il percorso formativo parte delle imprese».