Arcore: la serata Gilera tra passato e futuro

Una serata d’altri tempi con un occhio importante rivolto al futuro. Si possono riassumere così i contenuti dell’ultima iniziativa del Registro Storico Gilera inserita nell’ambito dell’Autunno Arcorese. Venerdì 22 settembre, a partire dalle ore 21, la storia ultracentenaria della Casa motociclistica dei due anelli incrociati è stata raccontata a teatro; il palcoscenico prescelto non poteva essere che il CineTeatro Nuovo di Arcore, situato nella stessa cittadina che ha visto nascere e crescere il mito della Moto Gilera nello storico stabilimento di via Cesare Battisti, fino alla sua chiusura avvenuta nel 1993.

Arcore: la serata Gilera e i tanti ospiti

Arcoresi e non arcoresi, appassionati e anche non appassionati di moto d’epoca, appassionati (e qui non ci sono dubbi) del glorioso Marchio Gilera hanno affollato la platea per ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona l’epopea di una Casa motociclistica che ha contribuito a scrivere la storia italiana e mondiale delle due ruote. Gli interventi sul palco, introdotti dai conduttori Daniela Confalonieri e Oscar Malugani, di Massimo Lucchini Gilera, Gianni Corbetta, Amanda Vazquez in Penati, Angelo Molteni, Camillo Mignanego, Secondo (Dino) Mercatelli, Paolo Magri, Romolo Ciancamerla, Roberto Mandelli e Nazzareno Falappi si sono alternati con le proiezioni delle testimonianze di chi, purtroppo, nel frattempo ci ha lasciato. I commenti di Gigliola Gilera, Paolo Gornati, Eugenio Savoldelli, Mario Bergna, Fabio Lucchini Gilera, Felice Schiavi, Sandro Colombo, Carlo Perelli e Rinaldo Marsano sono stati recuperati dal documentario ‘Gilera, una corsa lunga un secolo’ realizzato nel 2009 in occasione dei 100 anni compiuti dalla prima moto progettata e costruita da Giuseppe Gilera, la VT 317. Ed è stato lo stesso Gilera ad aprire la serata: la proiezione di una sua vecchia intervista in cui parlava della passione che nutriva per il lavoro considerato “un gran divertimento”, ha strappato il primo di una serie di applausi che hanno scandito lo svolgimento della kermesse.

Arcore: la serata Gilera tra foto e filmati

Supportati dalla proiezione di foto e filmati d’epoca, i vari interventi alternatisi sul palco hanno consentito di approfondire alcuni temi della storia ultracentenaria della Moto Gilera: dagli albori vissuti a Milano alla scelta di trasferirsi ad Arcore, dai modelli realizzati durante i conflitti mondiali alla ripresa nel secondo dopoguerra, dalle competizioni in fuoristrada alle gare su circuito, dalle vittorie nazionali a quelle internazionali, dai 32 primati mondiali di velocità ottenuti sulla pista di Monza nel 1957 al ritiro dalle corse dello stesso anno, dallo stabilimento di via Cesare Battisti a quello di Carlos Spegazzini in Argentina, fino alla scomparsa di Ferruccio, l’erede designato alla conduzione dell’azienda avvenuta nel 1956 proprio in Argentina, gli argomenti sono stati affrontati cercando di riassumerne gli aspetti fondamentali. Del resto, una storia così ricca di avvenimenti e di grandi numeri, di modelli realizzati e di vittorie conquistate, con i dipendenti primi tifosi delle loro motociclette, non poteva essere condensata in una sola serata, ma il Registro Storico Gilera, in collaborazione con il Gilera Club Arcore, è riuscito a toccare le corde dell’anima di chi ha sempre avuto nel cuore il Marchio dei due anelli incrociati.Il saluto dei gileristi argentini confezionato in un bellissimo video ha suscitato il sentito apprezzamento da parte del numeroso pubblico presente in sala.

Arcore: la serata Gilera e lo sguardo sull’hangar

Al Presidente onorario, nonché fondatore (nel 1999) del Registro Storico Gilera, Luca Dalloca e al Presidente del Gilera Club Arcore (nato nel 1930 in fabbrica), Giancarlo Mondonico il compito di sottolineare l’importanza delle iniziative proposte dalle due associazioni locali per mantenere desta l’attenzione e conservare la memoria del Marchio Gilera. Con un occhio importante rivolto al suo futuro… argomento trattato in chiusura di serata dal sindaco Maurizio Bono, che ha proiettato una serie di slide dedicate al progetto di recupero dell’ex hangar dell’aeronautica Bestetti di via Cesare Battisti, evidenziando l’importanza di una collaborazione fattiva e costruttiva nell’ottica di garantire un futuro certo alla Casa motociclistica di Arcore, proprio fra le mura recuperate dell’ex hangar Bestetti.