Seregno, Fondazione Cariplo sostiene con 330mila euro il recupero della cappella dell’ex clinica Santa Maria

Nell’ambito del bando “Luoghi da rigenerare”, la Fondazione Cariplo ha concesso al comune di Seregno, in partenariato con Fare cultura contemporanea applicata di Meda, un contributo di 330mila euro per il recupero dell’edificio che un tempo era adibito a cappella dell’ex clinica Santa Maria, con ingresso dalla via Boccaccio, preservato dall’abbattimento che invece ha interessato gli altri corpi di fabbrica nel comparto e destinato a diventare una struttura culturale, in connessione con il nuovo centro dell’innovazione.

Spazio Luce: l’obiettivo è un dialogo tra studenti, istituzioni e comunità locale

Il progetto, curato da Carlo Mariani, architetto, specializzato in restauro, mira alla realizzazione di un contesto dinamico, che sarà denominato Spazio Luce, dedicato appunto ad eventi culturali, che superi l’attuale stato di degrado, figlio dell’abbandono proseguito per decenni. Determinante, nell’ispirare il dialogo con il centro dell’innovazione, che accoglierà un’attività formativa di impronta tecnologica, sarà la collaborazione con istituzioni come l’accademia delle belle arti di Brera, già coinvolta. L’obiettivo è porre le basi per un rapporto continuo tra studenti, artisti e comunità locale, con la prospettiva di arrivare a promuovere un’arte che non si autoconfina negli spazi museali, ma si proietta nel tessuto urbano. In questa sede, il comune di Seregno vuole rispondere all’esigenza di creare un’area dove custodire e valorizzare il lascito di Luca Crippa, pittore, grafico e scenografo, di cui nel 2022 sono stati ricordati il centenario della nascita ed il ventesimo anniversario della scomparsa, articolato in un totale di 2mila 866 opere. La cittadinanza sarà interessata a partire dal 2025, con il percorso “Aspettando Spazio Luce”.

Spazio Luce: la soddisfazione del sindaco Alberto Rossi

«Avevamo scelto -ha commentato il sindaco Alberto Rossi– di non abbattere la cappella dell’ex clinica per il valore simbolico che aveva per i seregnesi, ma soprattutto perché intravedevamo le importanti potenzialità di questo nuovo polo culturale. Il contributo è il segnale che siamo sulla strada giusta e da qui vogliamo ripartire con rinnovato slancio».