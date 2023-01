Covid: focolaio nella rsa, visite sospese a Giussano

Torna l’incubo di non poter vedere gli anziani ospiti nelle case di riposo. Da martedì 3 gennaio l’Rsa Residenza Amica di Giussano ha temporaneamente sospeso le visite dei parenti (fino a nuova comunicazione) per un focolaio di Covid-19. Stando ai risultati dei tamponi effettuati martedì 10 gennaio, sono 18 gli ospiti della struttura positivi al Sars-CoV-2.

Covid: focolaio nella rsa, “situazione sotto controllo”

Lo ha comunicato il direttore Alessandro Giudici, sottolineando che al momento la situazione è “sotto controllo“.

“Gli ospiti sono in isolamento nelle proprie stanze e vengono costantemente monitorati. Ovviamente, pur dovendo rinunciare alle attività di gruppo, sono garantiti loro tutti i servizi. Vengono lavati e vestiti quotidianamente, il personale serve loro i pasti in stanza, e viene riservato loro lo stesso trattamento di prima – ha sottolineato il direttore della Rsa giussanese – Ogni 5 giorni effettuiamo tamponi a tutti gli ospiti. I contatti con i parenti vengono garantiti tramite videochiamate organizzate con cadenza regolare. Dobbiamo attenerci all’ordinanza emanata il 29 dicembre da parte del ministero della salute che detta le misure in materia epidemia da Covid-19. Le visite verranno riattivate appena la situazione lo permetterà“.