Monza: una Chill zone al Mirabello per il Gran premio

Ormai chiusa la manifestazione di interesse per gestire una “Chill zone” davanti a Villa Mirabello durante i giorni del Gran premio d’Italia di Formula 1 per offrire uno spazio in più di ristorazione e relax nei giorni della velocità di Monza. I termini per la presentazione delle proposte si sono conclusi il 20 luglio e ora la palla passa ai tecnici che valuteranno i progetti.

La Chill zone, letteralmente zona calma o di relax, sarà attiva il 4, 5 e 6 settembre e sono presentati dal bando come “spazio di intrattenimento, aggregazione e valorizzazione del territorio in occasione dell’evento di Formula 1“. E ancora: “Gli spazi potranno essere usati per l’insediamento di commercio su suolo pubblico nel settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande e attività musicali e per eventuali collocazioni di tavoli e sedie, ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di merchandising“.

Monza: una Chill zone al Mirabello da 19mila euro

Chi si candida mette in conto di pagare un canone al Consorzio Villa reale di poco meno di 19mila euro per tre giorni, in base al tariffario consortile: un paio di giorni di allestimento che con lo sconto valgono 4.200 euro, tre giorni di occupazione degli spazi per 12.600 euro e un giorno per liberare l’area a 2.100 euro.

Tra i criteri di selezione si contano la varietà dell’offerta di somministrazione cibo e bevande (offerta di prodotti tipici locali, regionali, nazionali o internazionali), adeguatezza organizzativa dell’evento, per esempio per la gestione di flussi e rifiuti, esperienza in progetti analoghi, proposta di royalties aggiuntive rispetto al canone.