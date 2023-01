Coronavirus, i dati della settimana fino al 5 gennaio: giù i ricoveri e i contagi anche a Monza e Brianza

Rimane basso il tasso di contagi da Sars Cov 2, il coronavirus che provoca il Covid-19, e anzi in calo rispetto alle precedenti settimane sia in Lombardia sia nella provincia di Monza e Brianza. Il dato diffuso dalla Regione indica una situazione stabile generalizzata e, sostanzialmente, di contrazione delle infezioni.

Dopo gli sette giorni i ricoverati in terapia intensiva negli ospedali lombardi sono 29 (a fare data il 5 gennaio), mentre una settimana fa erano 35 (il 29 dicembre) e il 22 dicembre erano altrettanti così come il 15, mentre l’8 erano 33 e l’1 dicembre erano 26. Insomma: apparentemente i casi più gravi hanno raggiunto un picco e sono tornati a scendere. In generale, a ritroso dal 5 gennaio a passi di una settimana, ora i ricoverati totali in Lombardia sono 1.000, prima 1.165, 1.274, 1.402, 1.458.

Coronavirus a Monza e Brianza: i contagi della settimana

I decessi totali da inizio settimana, nel territorio regionale, sono stati 44.922. I dimessi guariti sono stati in tutto 4.004.298, i positivi totali 4.075.756.

I contagi da Sars Cov 2 nell’ultima settimana divisi per province: Milano 586 di cui 218 a Milano città; Bergamo 139; Brescia 297; Como 106; Cremona 70; Lecco 64; Lodi 62; Mantova 108; Monza e Brianza 201; Pavia 99; Sondrio 25; Varese: 175.