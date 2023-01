Scritta choc antivaccino Covid davanti al cimitero di Carnate, indagano i carabinieri

Stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Vimercate, analizzando in primo luogo i filmati della videosorveglianza della zona, a proposito di una scritta spray apparsa sabato 7 gennaio in mattinata davanti all’ingresso del cimitero di Carnate. Una scritta a caratteri cubitali, con vernice rossa, che recita: “Malori improvvisi sono i morti di vax uccisi” con in testa una “w” cerchiata, verosimilmente il simbolo del movimento antivaccino nato durante la pandemia. Un episodio analogo era accaduto il 5 gennaio a Bergamo, anche in quel caso sulla recinzione del cimitero cittadino.

Scritta choc a Carnate, la ferma condanna del sindaco

A segnalare l’accaduto alcuni cittadini in visita ai loro cari e l’amministrazione comunale ha sporto denuncia ai carabinieri. “Condanniamo con fermezza la scritta apparsa quest’oggi all’ingresso del cimitero ed abbiamo già denunciato l’episodio vandalico alle Forze dell’Ordine. Troviamo profondamente irrispettoso, di coloro che non ci sono più e del dolore dei loro cari che si recano a trovarli, far apparire una scritta simile al di fuori di un luogo di sepoltura”, ha detto il sindaco della cittadina brianzola Rosella Maggiolini.