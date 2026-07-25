Seregno e il Crocione, il sindaco Rossi: “Tutti al parco della Pace”

“Quello che è accaduto al Crocione è un fatto grave. Ed è normale che abbia colpito e preoccupato tanti cittadini. Voglio riportare qui qualche pensiero, andando anche un po’ oltre la cronaca. Dai primi accertamenti svolti dagli inquirenti, l’episodio è maturato in un contesto ben circoscritto, legato a dinamiche relazionali specifiche. Non un fatto casuale o indiscriminato che configuri un rischio per la generalità dei cittadini. Non c’è dunque qui un tema di controllo generale della sicurezza urbana in città”. Sono le parole con cui ha esordito il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, per commentare la sparatoria con un ferito grave nel quartiere.

Seregno e il Crocione, gli sforzi collettivi per renderlo luogo vivo

“La zona del Crocione si porta dietro, da ben prima che nascessi, una fama piuttosto faticosa, che a volte purtroppo si estende – in maniera completamente errata e ingiusta – anche al più ampio quartiere Sant’Ambrogio, di cui è solo una piccola parte – ha aggiunto – È vero che ci esistono fatiche e fragilità sociali che non si possono negare, ma non si possono neanche negare i miglioramenti che negli anni ci sono stati, e le cose belle che accadono. Il Crocione e chi lo vive è una realtà che va ben oltre etichette superficiali. E ci mancherebbe che queste le estendiamo a un quartiere intero che conta 8.500 abitanti, cioè più esteso della metà dei comuni brianzoli”.

Secondo Rossi, che non sottovaluta la gravità di quanto accaduto, il Crocione è fatto soprattutto di famiglie, volontari, associazioni che lo rendo un luogo vivo, la cui fama può e deve essere superata con “tempo, presenza, investimenti”. Cita l’asilo nido Aquilone, il sindaco, gli spazi di via Bottego per Comitato di quartiere Sant’Ambrogio – Seregno, lo Spazio InContatto, “divenuto un grande punto di riferimento come luogo di aggregazione e servizi educativi per anziani, famiglie, bambini e ragazzi”. E poi il parco della Pace, gli orti, il contrasto al degrado.

Seregno e il Crocione, l’appello di Rossi per lo spettacolo al parco

“Grazie anche alla collaborazione del Comitato di Quartiere, realtà importantissima per la sua presenza, il suo impegno, la sua passione, si investe in tanti altri aspetti, tra cui in cultura e in bellezza: dai cinque interventi di street art (tra cui il luogo in cui c’è l’associazCartanima Teatroeatro, importante presidio culturale della zona) ai momenti di aggregazione“. Alle 21.30 di sabato 25 luglio il parco della Pace ospita lo spettacolo teatrale “La ballata del vecchio marinaio”: “Io sarò lì, e vi aspetto in tanti: sarà l’opportunità per dire che il Crocione è anche bellezza e aggregazione“, ha concluso Rossi.