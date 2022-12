Covid, ricoveri in calo a Monza: terapia intensiva free dopo tre mesi

La Terapia Intensiva del San Gerardo di Monza è “Covid Free”. Da tre mesi non accadeva che il reparto destinato ai malati più gravi colpiti da infezione da Coronavirus avesse tutti i letti liberi. Nella settimana di Natale, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale, anche i ricoveri negli altri reparti sono scesi.

Covid, ricoveri in calo a Monza: 59 ricoverati (erano 70 due settimane fa)

Attualmente sono 59 i ricoverati, contro i 67 della scorsa settimana e i 70 di quella precedente. Dati che confermano il trend di un calo costante nella curva dei ricoveri.

Dei 59 ancora in ospedale 6 sono in rianimazione sub intensiva pneumologica, 18 in malattie infettive e 35 in altri reparti.

Torna a livelli fisiologici anche l’accesso al pronto soccorso che ha registrato in settimana 1810 accessi, mentre solo il mese scorso si sono superati i 2000 accessi. Di questi il 10% circa si è presentato in via Pergolesi con sintomatologia Covid (182) e in 8 hanno avuto bisogno di un ricovero.

Covid, a Monza in calo anche i vaccini somministrati

In forte calo nella settimana di Natale anche il numero dei vaccini somministrati. Al San Gerardo sono state somministrate 290 dosi anti Covid e 197 di anti influenzale. Solo 15 giorni fa il numero di vaccinazioni era stato di 2.932, già bruscamente in calo la settimana scorsa quando erano stati somministrati 1949 vaccini di cui 1065 sono vaccinazioni contro il Covid e 884 di antinfluenzale.

Covid, i numeri della Lombardia

I dati generali sull’infezione da Covid emessi da Regione Lombardia la scorsa settimana evidenziano un leggero incremento dei casi con 35 ricoverati in Terapia Intensiva negli ospedali lombardi e 1.274 pazienti in altri reparti. Giovedì scorso Monza e Brianza hanno registrato 276 nuovi positivi, terza provincia più colpita dopo Milano (939 di cui 398 in città) e 379 di Brescia.