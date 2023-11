Con cocaina e hashish in stazione a Cesano, i carabinieri arrestano un 21enne

Aveva addosso cocaina e hashish e avrebbe atteso clienti in stazione, a Cesano Maderno, un 21enne di origini marocchine arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della locale Tenenza dell’Arma. L’arresto è avvenuto nel corso di uno straordinario servizio di controllo del territorio e in modo specifico dello scalo dove, dicono dall’Arma cesanese, da tempo è oggetto di numerose segnalazioni “per attività di spaccio”. Il 21enne è risultato tra l’altro irregolare sul territorio nazionale, in Italia senza fissa dimora.

Cesano, il 21enne alla vista dei carabinieri avrebbe tentato la fuga

Alla vista dei militari il giovane avrebbe tentato la fuga ma è stato prontamente fermato dai militari e sottoposto a perquisizione personale: rinvenuti e sequestrati circa 4 grammi di cocaina e 12 grammi circa di hashish, suddivisi in dosi. Il 21enne, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto al processo per direttissima.