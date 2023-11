Corre alla vista dei carabinieri, addosso ha droga e un machete

Si è messo a correre all’improvviso al passaggio dei carabinieri. Se avesse voluto non farsi notare, non ci è riuscito: l’uomo, 25 anni, di nazionalità marocchina, senza fissa dimora e con precedenti, ha infatti attirato i controlli finendo in arresto per detenzione illegale di sostanze stupefacenti e denunciato per porto abusivo di arma bianca. È successo a Roncello, nella mattina del 23 novembre.

Corre alla vista dei carabinieri, fermato dopo un breve inseguimento a Roncello

I carabinieri di Bellusco in servizio sul territorio hanno fermato l’uomo dopo un breve inseguimento. La perquisizione ha permesso di scoprire un machete che l’uomo nascondeva addosso e diverse quantità di cocaina, hashish ed eroina, per un totale di 252 grammi di sostanze stupefacenti confezionate e occultate in un marsupio.

Corre alla vista dei carabinieri, arresto confermato e divieto di dimora in Lombardia

È stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Compagnia di Vimercate in attesa del processo per direttissima che ne ha convalidato l’arresto e disposto la misura del divieto di dimora nella regione Lombardia.