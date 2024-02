Dopo la scomparsa dallo sky line brianzolo dei serbatoi pensili di diversi paesi, tocca a quello di Cogliate, nelle Groane. Nella mattinata di sabato 9 marzo, esattamente alle 10, sarà rasa al suolo la torre piezometrica di piazza Giovanni XXIII, nel cuore dell’abitato, a ridosso del centro culturale Ferraroli e della scuola dell’infanzia comunale.

Cogliate: il 9 marzo abbattimento del serbatoio dell’acquedotto, dismesso dagli anni ’60

Come già successo la primavera scorsa a Vimercate, come anche a Seveso, Barlassina, Bovisio Masciago e Varedo, la struttura verrà abbattuta utilizzando l’esplosivo, nel rispetto degli standard di garanzia e sicurezza.

Dismesso dagli anni ’60, il serbatoio pensile di Cogliate, alto 20 metri e appoggiato su una struttura portante costituita da 6 pilastri in cemento armato, non è più allacciato all’acquedotto pubblico e mostra i segni dell’usura del tempo.

«Con quest’ennesima rimozione proseguiamo e ci prepariamo a completare il piano di dismissione dei serbatoi pensili in accordo con l’ATO di Monza e Brianza e con i comuni coinvolti – spiega il presidente e ad di BrianzAcque, Enrico Boerci – A Cogliate, oltre a eliminare una struttura che non hai più ragione di esistere, restituiremo al Comune uno spazio di territorio strategico, che sarà ripensato e utilizzato in base alle nuove esigenze del paese e dei suoi abitanti. Desidero ringraziare l’Amministrazione e i cogliatesi per la disponibilità e la collaborazione affinchè tutte operazioni previste si svolgano nel migliore modo possibile».

Spiega il sindaco Andrea Basilico: «L’abbattimento della vecchia torre piezometrica è l’ennesimo tassello che compone il puzzle degli interventi che interessano il centro storico del paese. Grazie al supporto di BrianzAcque riusciremo a recuperare importanti spazi, che, in una più ampia ottica di intervento prevede la realizzazione di una nuova piazza a seguito della rimozione della rotonda, rendendo l’area pienamente fruibile in tutte le occasioni, oltre che notevolmente più sicura».

Cogliate: il 9 marzo abbattimento del serbatoio dell’acquedotto, il prossimi step

Il programma del piano di demolizioni dei vecchi serbatoi accelera e si sposta nella fascia Est della Brianza. In primavera a Vimercate prevista la demolizione in via Villanova e a Agrate Brianza in via Don Minzoni.

Il video dell’abbattimento del serbatoio a Vimercate