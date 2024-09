Caso Turato a Monza: dopo un mese la sostituta non c’è, un nome è in arrivo?

Che quella che il sindaco Paolo Pilotto ha definito «riconfigurazione» della giunta non sarebbe avvenuta in tempi brevi l’avevano previsto in tanti all’interno del centrosinistra. Giovedì 19 settembre però dovrebbe arrivare il responso.

Caso Turato a Monza: il nodo Pums in aula fino al 26 settembre

Che la ricerca di una assessora che sostituisca Giada Turato avrebbe richiesto un mese, probabilmente, in pochi l’avevano pronosticato: il primo cittadino, che ha revocato le deleghe all’ambiente e alla viabilità alla ex collaboratrice il 22 agosto, potrebbe nominare la nuova componente della giunta oggi stesso. Anche se a molti, sia all’interno della maggioranza che tra le opposizioni, non sembra politicamente opportuno che la nuova assessora si sieda sui banchi della giunta nel pieno della discussione di un documento contestato nei mesi scorsi dal centrodestra. L’aula, infatti, a meno di sorprese sarà impegnata nell’esame del pums fino a giovedì 26 settembre.

Caso Turato a Monza: quota Pd o figura tecnica

Più passa il tempo, intanto, meno persone provano a sbilanciarsi nel totonomi: la sostituta della Turato dovrebbe essere in quota Pd che da subito ha rivendicato l’incarico e, secondo qualcuno, negli ultimi giorni potrebbero essere in salita le quotazioni di una figura tecnica, pescata al di fuori del Consiglio comunale.

La nuova arrivata non dovrebbe accollarsi l’intero pacchetto di deleghe assegnato nel 2022 alla Turato: la «riconfigurazione» degli incarichi amministrativi, che potrebbe comportare una diversa distribuzione delle responsabilità tra gli assessori, potrebbe essere tra le questioni ancora da sciogliere sulla scrivania del sindaco. Tre sono i nomi che il Partito Democratico ha posto all’attenzione del primo cittadino. Un’altra (Emanuela Beacco) l’ha indicata Italia Viva tramite Alberto Pilotto. Ma l’identikit è presto fatto: giovane, fedelissima del partito, conosciuta in Brianza.