Brugherio, sequestro videopoker e multa da 5mila euro

La polizia locale di Brugherio ha sequestrato un apparecchio videopoker in un locale pubblico e multato il gestore con una sanzione amministrativa da 5.000 euro, come previsto dalla normativa regionale: il blocco della macchinetta mangiasoldi è il frutto dei controlli effettuati venerdì 14 nell’ambito delle operazioni a contrasto della ludopatia nelle sale slot e negli esercizi della città in cui sono attivi i videopoker. L’apparecchio sequestrato, e già rimosso dall’azienda che lo aveva noleggiato, era in esubero rispetto a quelli consentiti.

Brugherio, controlli Polizia locale: irregolarità in un negozio etnico

Nella stessa serata, poco dopo le 22, gli agenti hanno riscontrato una serie di irregolarità in un negozio etnico del centro che è stato segnalato all’Ats per «appalesate carenze igieniche». I responsabili sono stati multati con 344 euro per aver esposto merce scaduta, con 3.444 euro per aver esposto prodotti privi di etichette scritte in italiano e con 450 euro per aver venduto birra oltre l’orario consentito dal regolamento comunale di polizia urbana.

La polizia locale, afferma il comandante Silverio Pavesi, proseguirà i controlli a tutela dei consumatori.