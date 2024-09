Monza: troppe slot machine nel locale pubblico, sigilli alle macchine da gioco e multe per 15mila euro

Troppe slot machine: sigilli alle macchine da gioco e 15mila euro di multa a un locale pubblico monzese dove la Polizia di Stato e la Polizia locale hanno effettuato un controllo nei giorni scorsi. Le verifiche sono state organizzate a tappeto sul territorio per contrastare il fenomeno del gioco illegale nel settore delle scommesse.

Gli agenti, una volta entrati in un esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande hanno trovato apparecchi slot in numero superiore a quelle autorizzati e hanno quindi elevato tre sanzioni amministrative pecuniarie di 5mila euro ognuna. Gli apparecchi in esubero sono stati sigillati per impedirne l’utilizzo in attesa che la Sisal provveda al ritiro.

Monza, troppe slot machine nel locale: violata la normativa regionale

La violazione, spiegano dalla Questura, è stata determinata dal fatto che l’attività commerciale si troverebbe in un’area sensibile, a meno di 500 metri da luoghi frequentati da minorenni. La normativa regionale sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico prevede di limitare l’installazione di apparecchiature da gioco con vincite in denaro e scommesse nelle vicinanze di luoghi frequentati da minori e da fasce deboli. In particolare non è possibile aumentare il numero di apparecchiature o aprire nuove attività.