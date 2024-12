Monza, il Comune nega l’autorizzazione per una nuova sala slot: “Progetto non conforme”

Il Comune di Monza ha respinto una richiesta di realizzare una sala slot in viale Sicilia, al posto di una concessionaria di auto. La decisione, spiega lo stesso Comune in una nota: “è stata presa dopo aver esaminato la documentazione presentata e dopo aver verificato l’assenza delle condizioni necessarie per l’approvazione del progetto, non conforme a quanto previsto dalla normativa regionale”.

Monza, il sindaco sul no alla nuova sala slot: “Valutate la documentazione e le possibili criticità”

“Il diniego – spiega il Sindaco Paolo Pilotto – è arrivato dopo un’attenta valutazione del progetto e delle caratteristiche dell’area interessata, tenendo conto della documentazione e di tutte le possibili criticità che l’arrivo di una sala giochi avrebbe potuto comportare. Si tratta di una scelta che è stata presa nel pieno rispetto delle normative vigenti, anche in coerenza con l’impegno dell’Amministrazione nel contrasto alla ludopatia e alle sue conseguenze sulle persone più fragili”.

Monza, il gruppo nella Polizia locale per il contrasto al gioco patologico: multe per 15mila euro

A partire dal luglio scorso è stato tra l’altro istituito un gruppo che si occupa del contrasto al gioco d’azzardo patologico all’interno del Comando di Polizia Locale. Si tratta di una unità composta da quattro operatori esperti in materia, che dall’inizio dell’attività ad oggi, hanno effettuato 12 controlli mirati ed ispezioni presso locali pubblici e sale da gioco, durante i quali sono state sequestrati tre apparecchi Slot presso locali pubblici con una sanzione di 5.000 euro ognuno.