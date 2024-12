Tavoli, fiches e saletta poker riservata: un 25enne monzese denunciato per l’esercizio del gioco d’azzardo

Tavoli da gioco e fiches e una saletta riservata per giocare a poker con puntate libere: è quanto gli agenti della Polizia di Stato di Como hanno trovato in un esercizio commerciale del Comasco gestito da un 25enne di origini albanesi residente a Monza, denunciato in stato di libertà per esercizio del gioco d’azzardo in quanto l’attività è stata considerata illegale. La scoperta è avvenuta venerdì 29 novembre durante un dispositivo della Questura di Como che ha messo in campo personale dell’Ufficio di Gabinetto, della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza e della Squadra Mobile per il controllo di esercizi pubblici che operano nel settore dei videogiochi e delle sale slot, VLT e videopoker.

Identificati anche tutti i clienti presenti intenti a giocare e le fiches sono state sequestrate. Il 25enne, portato in Questura, è stato identificato con precisione e denunciato in stato di libertà per l’esercizio del gioco d’azzardo. Al vaglio degli esperti della Divisione di Polizia Amministrativa eventuali altre violazioni avvenute nel locale da parte del gestore mentre la Squadra Mobile indaga sulla posizione giuridica dei clienti identificati durante l’operazione di Polizia.