Brugherio: l’aula di informatica devastata dai vandali, studenti organizzano il corteo con tutta la città

Gli studenti e gli insegnanti della media De Filippo di Brugherio percorreranno le vie di San Damiano per rivendicare il loro diritto a studiare in modo sereno: è la risposta dell’istituto all’ennesima incursione dei vandali che nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 hanno distrutto l’aula di informatica.

Brugherio: l’aula di informatica devastata dai vandali, danni ingenti

I danni del raid sono più ingenti rispetto ai precedenti blitz: gli intrusi hanno devastato gli scaffali della biblioteca e provocato un principio di incendio che ha annerito le pareti della sala computer e messo fuori uso tutte le apparecchiature. Il primo piano è tuttora inagibile in quanto dovrà essere bonificato prima che l’impianto elettrico venga messo in sicurezza.

Brugherio: l’aula di informatica devastata dai vandali, in arrivo telecamere entro due settimane

Brugherio striscioni studenti De Filippo contro vandalismi

La giunta ha promesso l’installazione di telecamere nel giro di un paio di settimane: proprio la mancanza di un sistema anti intrusione facilita l’ingresso ai malintenzionati tanto che negli ultimi quindici anni gli accessi del plesso sono stati forzati una ventina di volte. In passato sono stati rubati computer e lim mentre dopo le ultime incursioni i docenti e il personale scolastico hanno trovato locali a soqquadro, pavimenti coperti dalla polvere degli estintori, libri e strumenti didattici rotti.

«Questa volta – spiega la vicesindaca Mariele Benzi – i danni potrebbero superare i 20.000 euro. Abbiamo anticipato l’acquisto delle videocamere collegate con la centrale delle forze dell’ordine che rileveranno la presenza di estranei lungo il perimetro dell’edificio e all’interno del plesso».

Brugherio: l’aula di informatica devastata dai vandali, lettera alle famiglie e controlli dei carabinieri

L’impianto, aggiunge, sorveglierà anche l’area del cantiere per l’ampliamento del plesso che dovrebbe partire a breve. I carabinieri, intanto, hanno intensificato i passaggi in prossimità dell’istituto.

Lunedì Benzi e il sindaco Roberto Assi hanno incontrato gli insegnanti e i ragazzi: «Li prenderemo» hanno garantito gli amministratori che con la preside Annamaria Sicilia hanno inviato una lettera ai famiglie: «La scuola è luogo di crescita – hanno scritto – la comunità non può consentire che venga profanata con volgari e violente incursioni».

Brugherio: l’intero comprensivo aderisce a un corteo nel prossimo fine settimana a cui è chiamata tutta la città

Dopo un primo momento segnato dalla rabbia e dallo sconforto la De Filippo ha reagito con forza: «Ci siamo tutti rimboccati le maniche – dice una docente – lunedì abbiamo fatto lezioni di educazione civica per spiegare ai ragazzi che le difficoltà si superano lavorando. Loro hanno elaborato slogan e realizzato striscioni appesi sulla cancellata e sul muro esterno. Ora, però, vogliamo sensibilizzare tutta la città: per questo organizzeremo una marcia nel quartiere che, presumibilmente, si svolgerà il prossimo fine settimana a cui inviteremo il sindaco». All’iniziativa aderirà l’intero istituto comprensivo Nazario Sauro e durante la camminata risuoneranno le parole che gli alunni hanno dipinto sui loro cartelloni: «Distruggendo ti senti più forte? La nostra scuola non si tocca».