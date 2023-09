Biassono, scuola di sant’Andrea allagata: 254 studenti traslocano alla Verri, proteste dei genitori

Il tetto della Scuola elementare sant’Andrea di Biassono è un colabrodo e la scuola finisce sott’acqua. Un’emergenza senza precedenti. Martedì 254 alunni, per un totale di 14 classi, sono stati trasferiti alla Scuola media Verri, in via Locatelli 41. Il maltempo, in particolare la grandine, dello scorso 21 e 24 luglio, ha danneggiato la copertura del tetto della scuola esponendo alcuni interni dell’edificio a infiltrazioni d’acqua. Sono state le piogge degli ultimi giorni a mettere a dura prova il tetto mettendo in luce gli elevati danni. Così venerdì 22 settembre i bambini si così trovati costretti a rimanere a casa senza fare lezione.

Stanziati 200mila euro per i primi lavori di riparazione, purtroppo tardivi

Lo stesso giorno è iniziato il trasloco dei banchi e delle attrezzature didattiche. Per i lavori, già iniziati, sono stati stanziati 200mila euro. Si è optato per il rifacimento dell’intero manto. Gli interventi dureranno circa due mesi fatti salve interruzioni legate alle condizioni atmosferiche. Lo stabile della scuola sant’Andrea è degli anni 70. Presenta una conformazione architettonica particolare: il tetto ha una copertura a capanna molto spiovente, non ha le classiche tegole che probabilmente l’avrebbero protetto meglio dalla grandine.

Forti le proteste dei genitori per la coabitazione forzata di due scuole in un solo edificio

L’intervento non sarà semplice proprio per la notevole pendenza della copertura, oltre alle normali tecniche di lavoro sarà necessario ricorrere alle funi. Pesanti i disagi che stanno subendo gli studenti e molto forti le proteste dei genitori, per la coabitazione forzata di due scuole in un solo edificio.