Maltempo: Bernareggio chiude l’asilo per i danni

Scuola dell’infanzia e alcuni parchi cittadini chiusi a seguito dell’evento atmosferico che si è abbattuto su Bernareggio lo scorso venerdì 22 settembre. Con un’ordinanza firmata nei giorni successivi il primo cittadino Andrea Esposito ha disposto la chiusura materna “G. Rodari” di Via Morselli in quanto a seguito della tromba d’aria il plesso è rimasto danneggiato e al momento “non sussistono le condizioni di sicurezza necessarie a consentire l’agibilità” si legge nel testo dell’ordinanza “si è in presenza di una situazione tale da porre in pericolo l’incolumità delle persone che usufruiscono del plesso scolastico interessato (alunni, docenti, personale ATA, ecc…) per cui si impone l’immediata chiusura di tale edificio e, pertanto, la interdizione alle attività didattiche”. L chiusura della scuola è stata quindi disposta “al fine di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza di quanti operano e usufruiscono dell’immobile” e proseguirà “fino alla rimozione della situazione di potenziale pericolo e, pertanto, per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei controlli e delle verifiche per garantire la sicurezza”.

Maltempo: Bernareggio chiude anche i parchi

Nelle ore successive all’evento atmosferico l’amministrazione comunale ha inoltre disposto la chiusura al pubblico del parco Unità d’Italia di Via Prinetti e del parco di Via Giovanni XXIII e del Parco Baleno in via Aldo Moro oltre al divieto di sostare in prossimità di alberi e piante con evidenti segni di danneggiamento in tutte le altre aree verdi comunali.