Brugherio, il bilancio: crescono le multe da autovelox. E spunta lo striscione per Fleximan

Nei giorni scorsi Fleximan ha strappato applausi anche a Brugherio: la Polizia locale ha sequestrato uno striscione esposto in viale Lombardia, all’altezza di largo Bertuzzi, che inneggiava all’individuo, o al gruppo organizzato, che ha danneggiato gli autovelox in diverse città.

Brugherio, il bilancio: multato un uomo che ha bruciato in cortile bancali e documenti

Poco dopo gli agenti, regolamento della Polizia urbana alla mano, hanno multato con 50 euro un uomo che in un cortile di via Garibaldi ha acceso un piccolo falò per bruciare bancali di legno e documenti. Ha richiesto ben altro impegno l’indagine che ha consentito ai vigili di individuare i responsabili dello scarico abusivo di una gran quantità di rifiuti ingombranti effettuato domenica scorsa in via Buozzi: gli agenti sono risaliti al proprietario e all’autista del veicolo che ha sversato il materiale esaminando le telecamere installate ai varchi di entrata e di uscita della città che alle 5.51 hanno immortalato un camion carico di legname, transitato nemmeno mezzora dopo con il cassone vuoto. Ai responsabili, denunciati per abbandono di rifiuti, sarà presentato il conto della rimozione della catasta, curata da Cem.

Brugherio, il bilancio: scendono le multe dei r-red, crescono quelle degli autovelox

Un bilancio dell’attività solo degli ultimi giorni. In generale invece scendono le multe appioppate dai t-red ma crescono nettamente quelle affibbiate dagli autovelox: l’andamento emerge dal report dell’attività svolta nel 2023 dalla Polizia locale di Brugherio presentato dal comandante Silverio Pavesi, in occasione della festa di San Sebastiano, patrono dei vigili.

L’anno scorso i dispositivi installati sui semafori hanno punito 15.687 automobilisti che non hanno rispettato il rosso a fronte dei 18.555 del 2022 e dei 21.988 del 2021 mentre i verbali per il superamento della velocità elevati dall’unico autovelox che viene periodicamente spostato nelle undici colonnine installate in città sono balzati dai 939 del 2022 a 2.418. Lo sforamento del disco orario è, invece, costato caro a circa 4.000 automobilisti.

Brugherio, il bilancio: oltre 31mila infrazioni rilevate, un terzo commesse da brugheresi

I brugheresi hanno commesso circa un terzo, ovvero 5.023, delle 31.475 infrazioni rilevate sulle strade (in calo rispetto alle 36.822 del ’22) e nella classifica dei multati precedono i 3.998 monzesi, i 3.231 residenti a Cernusco e i 3.166 di Concorezzo. Nella graduatoria di chi non rispetta il semaforo rosso chi abita in città viene superato dai milanesi che con 2.485 sanzioni si piazzano sul primo gradino del podio davanti ai brugheresi con 2.311 e ai monzesi con 1.944. I t-red più spietati sono di gran lunga quelli installati all’incrocio tra viale Lombardia e le vie De Gasperi e Sauro.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno ritirato 55 patenti a fronte delle 158 del 2021 mentre i dispostivi di controllo targa-system hanno consentito al comando di intercettare 230 veicoli con l’assicurazione scaduta e 130 senza revisione.

Brugherio, il bilancio: nel 2023 sono passati 46.584.418 veicoli

Nel corso dell’anno, complessivamente, i varchi periferici hanno captato 46.584.418 veicoli in entrata o in uscita da Brugherio, quasi quattro milioni in più rispetto al 2022. Gli agenti hanno rilevato 103 incidenti, 13 in più rispetto all’anno precedente, in cui sono rimaste ferite 59 persone delle quali solo una ricoverata in prognosi riservata. In 29 casi l’impatto è stato provocato da uno scontro frontale, in 23 da un tamponamento, in 19 da uno scontro laterale e in 18 dall’urto contro un veicolo in sosta. Per il primo anno nei sinistri sono stati coinvolti anche 5 monopattini mentre i pedoni investiti sono stati 6.

Brugherio, il bilancio: il meteo degli incidenti

L’80% degli incidenti è avvenuto con il cielo sereno e nell’88% dei casi sono stati coinvolti uomini: in 22 occasioni gli agenti hanno multato i protagonisti per eccesso di velocità, in 15 per il mancato rispetto della precedenza e in 12 per non aver osservato la distanza di sicurezza. Viale Lombardia, con 30 sinistri, si è confermata la strada più pericolosa davanti alle vie San Maurizio e Quarto in cui, rispettivamente, sono stati rilevati 11 e 10 collisioni. Pavesi ha auspicato un aumento dell’organico della Polizia locale che garantisce il servizio con 15 agenti e 3 ufficiali.